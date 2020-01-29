«Спартак» говорил, что не возьмет Соболева – Соболев перешел через месяц
В декабре генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказывал о возможном зимнем усилении. Тогда Цорн сказал, что в «Спартаке» есть одна проблемная позиция. Его тут же спросили о Соболеве, но Цорн ответил отрицательно: «Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов – это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать еще одного, не отдавая кого-то из них, не имеет смысла».
В январе все неожиданно изменилось. «Спартак» и «Крылья Советов» договорились о переходе Соболева. «СЭ» пишет, что это будет аренда с правом выкупа. Сначала «Спартак» отдаст 500 тысяч за полгода арендного соглашения, а уже летом заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро. Тогда Соболев подпишет с московским клубом четырех летний контракт.
Сам Соболев в прощальном послании сказал много слов благодарности. Вот небольшая выдержка из его цитаты на официальном сайте «Крыльев»: «Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».
Там же есть и слова председателя совета директоров Александра Фетисова. Он как раз и подтвердил, что «Спартак» берет Соболева в аренду с правом последующего выкупа. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило», – сказал Фетисов.
В зимнее трансферное окно Соболевым интересовались ЦСКА и «Динамо».