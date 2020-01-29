«Спартак» говорил, что не возьмет Соболева – Соболев перешел через месяц

В декабре генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказывал о возможном зимнем усилении. Тогда Цорн сказал, что в «Спартаке» есть одна проблемная позиция. Его тут же спросили о Соболеве, но Цорн ответил отрицательно: «Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов – это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать еще одного, не отдавая кого-то из них, не имеет смысла».

В январе все неожиданно изменилось. «Спартак» и «Крылья Советов» договорились о переходе Соболева. «СЭ» пишет, что это будет аренда с правом выкупа. Сначала «Спартак» отдаст 500 тысяч за полгода арендного соглашения, а уже летом заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро. Тогда Соболев подпишет с московским клубом четырех летний контракт.