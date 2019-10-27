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#Александр Соболев #Футбол #РПЛ #Зенит #Крылья Советов

«Крылья» необычно поздравили Соболева с попаданием в сборную. Теперь везде мелькают маски с его лицом

27 октября 2019, 16:40
Александр Плеханов

Крылья Советов

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:2) в матче, где все ждали голов Александра Соболева. Ждали зря.

Лучший бомбардир чемпионата до поездки в сборную забивал в двух играх подряд, но сейчас никак не вернет результативность. «Оренбург» минимально обыграли без его голевого участия, «Зениту» не забили вообще. Зато Соболева было много на трибунах. 

Все из-за клубной акции в честь его вызова в сборную: «Крылья Советов» приготовили специальные маски с изображением лица Соболева. Их попросили поднять на седьмой минуте игры с «Зенитом». Потом фанаты смогли взять маски с собой. Против «Оренбурга» играли не в Самаре – этим и объяснимо, что с акцией так затянули.

Перед игрой первым маски с Соболевым показал журналист Александр Дорский. Перед началом матча это выглядело так:

Мелькал Соболев и в инстаграме у Евгения Савина.

Фанаты креативят с маской даже после матча:

Попала маска Соболева и на эту фотографию болельщика и Ярослава Ракицкого. 

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