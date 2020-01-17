Кто такой Исламхан – главный футболист Казахстана и новый персонаж РПЛ
Бауыржан Исламхан – 26-летний экс-полузащитник «Кайрата», он покинул клуб по истечении срока контракта и теперь достанется новому бесплатно. Вероятно, Исламхан продолжит карьеру в России. Во-первых, в РПЛ отменяется лимит для казахстанских игроков. Во-вторых, вокруг появляются новости о переговорах Исламхана с русскими клубами. Один из вариантов продолжения карьеры – «Зенит».
Что известно про Исламхана
Исламхан – центральный полузащитник с навыками игры на флангах.
Из центра атаковать ему удобнее, но на обоих флангах также есть опыт выступлений. Самый результативный сезон был в 2016 году – Исламхан забил 17 голов в 31 матче чемпионата. В прошлом сезоне – семь мячей.
По даннымSports.kz, за шесть лет во всех турнирах он забил 64 гола за «Кайрат» и отдал 61 голевую передачу. 7+8 у Исламхана – в сезоне-2019. Футболиста в целом характеризуют так: с обостряющими передачами и ударами он справляется хорошо, с отборами и перехватами – хуже. То есть не слишком заточен на отработку в обороне.
У него шесть трофеев, но ни одного чемпионства
Исламхан выиграл четыре Кубка Казахстана и два Суперкубка. У него пять серебряных медалей и одна бронзовая. Исламхан играл за «Кайрат» как раз в долгий период доминирования «Астаны», которая выиграла шесть последних чемпионатов.
«Кайрат» всего дважды побеждал, в первый раз это было еще до рождения Исламхана (1992), второй – когда парню было 11 лет (2004).
Забил лучший гол сезона в Лиге Европы
Телеканал BT Sport устроил голосование по итогам сезона-2015/16 в Лиге Европы на лучший гол. С гигантским отрывом победил именно гол Исламхана – за него проголосовали 86%. Так красиво Исламхан забил за «Кайрат» «Абердину».
Не заиграл в России
В 20-летнем возрасте Исламхан перебрался в «Кубань», но пробыл там всего несколько месяцев. Клуб в том сезоне как раз занял пятое место и впервые пробился в Лигу Европы. У «Кубани» тогда был крепкий состав с Беленовым, Озбилизом, Ионовым, Пиццелли и Поповым, конкуренция на все атакующие позиции была запредельной.
В «Кубань» Исламхана звал Леонид Кучук, но после успешного сезона в Краснодаре он ушел тренировать «Локомотив». Исламхан же провел оставшуюся половину 2013 года в «Астане». Кстати, там он тоже не добрался до чемпионства – доминирование клуба в чемпионате настало со следующего сезона, а в 2013-м было только серебро.
Тогда Исламхан планировал закрепиться в «Кубани» с 2014-го, поскольку из России проще уехать в европейский клуб. Но в феврале его продали в «Кайрат».
Его хвалит Аршавин
Андрей Аршавин перед завершением карьеры провел три сезона в «Кайрате», где как раз играл с Исламханом. В одном из интервью он сравнил футболистов из Казахстана и Армении (казахстанцы проиграли матч квалификации ЧМ-18 армянам 0:2).
«Бауыржан Исламхан по своим данным не хуже Генриха, надо только свои способности развивать».
Еще одна причина возможного трансфера в «Зенит»
Здесь цитата из материала сайта Sports.kz, специализирующегося на казахстанском спорте.
«Ни для кого не секрет, что председатель Наблюдательного совета ФК «Кайрат» (Алматы) Кайрат Боранбаев на протяжении долгого времени являлся генеральным директором АО «КазРосГаз», образованном на паритетной основе национальной компанией АО «НК «КазМунайГаз» и ОАО «Газпром».
Говорят, именно личное знакомство с первыми боссами «Газпрома» в свое время помогло руководителю алматинского клуба привлечь в состав игравших когда-то в «Зените» Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука. Почему бы теперь и не использовать отлаженный канал связи в обратном направлении — не отправить в питерский клуб Бауыржана Исламхана?».