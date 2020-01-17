Кто такой Исламхан – главный футболист Казахстана и новый персонаж РПЛ

Бауыржан Исламхан – 26-летний экс-полузащитник «Кайрата», он покинул клуб по истечении срока контракта и теперь достанется новому бесплатно. Вероятно, Исламхан продолжит карьеру в России. Во-первых, в РПЛ отменяется лимит для казахстанских игроков. Во-вторых, вокруг появляются новости о переговорах Исламхана с русскими клубами. Один из вариантов продолжения карьеры – «Зенит».

Что известно про Исламхана

Исламхан – центральный полузащитник с навыками игры на флангах.

Из центра атаковать ему удобнее, но на обоих флангах также есть опыт выступлений. Самый результативный сезон был в 2016 году – Исламхан забил 17 голов в 31 матче чемпионата. В прошлом сезоне – семь мячей.

По даннымSports.kz, за шесть лет во всех турнирах он забил 64 гола за «Кайрат» и отдал 61 голевую передачу. 7+8 у Исламхана – в сезоне-2019. Футболиста в целом характеризуют так: с обостряющими передачами и ударами он справляется хорошо, с отборами и перехватами – хуже. То есть не слишком заточен на отработку в обороне.