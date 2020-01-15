Зимние трансферы не работают – это доказывает английская аналитическая компания (мы не совсем согласны)
9 января на The Athletic вышел материал-интервью с компанией 21st Club, которая анализирует данные в футболе. В своем исследовании компания просмотрела зимние трансферы клубов АПЛ и доказала, что в своем большинстве они жутко неэффективны.
К зимнему трансферному окну вообще много претензий. В 2018 году президент ФИФА Джанни Инфантино предлагал отменить его, в 2019-м после катастрофы Эмилиано Салы аналогично высказался тренер «Нанта», бывшего клуба игрока.
Претензия футбольного сообщества такая, что сезон должна проходить одна команда – нечестно разбирать состав клуба, если вдруг он оказался успешнее, чем ожидалось. Но в исследовании 21st Club подошли с другой стороны – там говорят, что никакие трансферы зимой не помогут перестроить клуб.
Доказательство: низкая корреляция между очками и тратами
В компании 21st Club использовали следующую модель. Допустим, ваша команда в середине сезона (после 19 матчей) набрала 20 очков. Ожидаемый результат в конце сезона – 40, то есть, в два раза больше. Но на самом деле команда набирает 45 очков – на пять больше, чем планировалось. 21st Club смотрят, сколько денег вы потратили зимой, и констатируют, во сколько вам обошлись эти дополнительные пять очков.
Итоговый результат, полученный на большом массиве данных – за дополнительные 30 миллионов фунтов в АПЛ можно повысить ожидаемый результат на 0,1 очко за матч. То есть, за 19 матчей ваша команда наберет примерно два дополнительных очка – не густо. Получается, чтобы набрать хотя бы десять очков сверху, нужно потратить зимой 150 миллионов фунтов.
Важное пояснение: это не просто 30 миллионов, а сумма, на 30 миллионов большая, чем у ваших конкурентов. «Мы посмотрели на чистые расходы в январе по сравнению с остальной частью лиги и как это соотносится с изменением очков за игру по сравнению с остальной частью сезона», – объясняет Омар Чаудхури, глава 21st Club. «По сути, корреляции нет, или есть очень небольшая положительная корреляция».
Что, вообще нет смысла тратить зимой?
В 21st Club сами приводят контрпример – трансфер Обамеянга в «Арсенал». Сразу после перехода в январе он забил десять голов за «Арсенал».
«Но Обамеянг единственный, кто забил больше десяти голов во второй части сезона за последнее время, – говорит Чаудхури. – Нужно купить выдающегося игрока, иначе ты не получишь результата». Даже нападающие, которые по итогу оказались успешными в своих клубах – Луис Суарес в «Ливерпуле», Эдин Джеко в «Манчестер Сити», которые в январе 2011 года, – в первые полгода со своим новым клубом забили четыре и шесть голов соответственно».
Другие исключения – Ляпорт и Ван Дайк. По мнению Чаудхури, тут дело в том, что тренеры очень хорошо знали, кого и зачем они покупали. Это были не спонтанные покупки в надежде спасти сезон – поэтому они оправдались. «Но обычно топовые игроки не переходят в январе, их клубы их просто не отпустят», – добавляет он.
Какие вопросы остались неотвеченными по итогу исследования?
Главная проблема такой статистики – она сгребает все данные в кучу и не дает ответа на вопрос, есть ли какая-то эффективная тактика покупки игроков зимой. Мы дописали ряд вопросов, ответы на которые было бы полезно получить перед тем, как называть январское трансферное окно бесполезной тратой денег.
- То, что нападающим нужно время на раскачку – ок. Но разве летом оно им не нужно? Не лучше ли купить форварда в январе и начать его наигрывать сразу, чтобы к следующему сезону он уже хорошо знал команду и тактику?
- Учитывает ли исследование чрезвычайные ситуации? Например, если новичка покупают из-за тяжелой травмы основного игрока?
- Как эти результаты разнятся для топовых и небольших клубов? Согласитесь, потратить 30 миллионов для «Сити» и 30 миллионов для «Кристал Пэласа» – это разные ситуации.
- Вдобавок к вопросу выше – очень часто разницу играет и возраст игрока. За качественного янгстера вполне могут заплатить несколько десятков миллионов, но никто и не ждет от него результатов сразу – а статистику он испортит.
- Ну и наконец – а какая тактика тогда сработает для клубов, которые провалили полсезона? Исследование говорит, что не стоит скупать игроков – хорошо, но какое решение поможет спасти сезон?