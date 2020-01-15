Зимние трансферы не работают – это доказывает английская аналитическая компания (мы не совсем согласны)

9 января на The Athletic вышел материал-интервью с компанией 21st Club, которая анализирует данные в футболе. В своем исследовании компания просмотрела зимние трансферы клубов АПЛ и доказала, что в своем большинстве они жутко неэффективны.

К зимнему трансферному окну вообще много претензий. В 2018 году президент ФИФА Джанни Инфантино предлагал отменить его, в 2019-м после катастрофы Эмилиано Салы аналогично высказался тренер «Нанта», бывшего клуба игрока.

Претензия футбольного сообщества такая, что сезон должна проходить одна команда – нечестно разбирать состав клуба, если вдруг он оказался успешнее, чем ожидалось. Но в исследовании 21st Club подошли с другой стороны – там говорят, что никакие трансферы зимой не помогут перестроить клуб.