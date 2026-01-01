трансферы

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Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Даниила Хлусевича из «Арсенала». Он перейдет в клуб в январе
#Даниил Хлусевич
Футбол
Андрей Лунев станет игроком «Байера». Переход анонсировал его представитель
#Андрей Лунев
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Фабиана Бальбуэна после его ухода из «Вест Хэма»
#Фабиан Бальбуэна
Футбол
«Спартак» выкупил Мозеса у «Челси». Контракт подписан на два года
#Виктор Мозес
Футбол
Иван Новосельцев ушел из «Сочи» после двух сезонов в клубе
#Иван Новосельцев
Футбол
Чалханоглу стал игроком «Интера». Контракт подписан на три года
#Хакан Чалханоглу
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Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
Зимние трансферы не работают – это доказывает английская аналитическая компания (мы не совсем согласны)
#трансферы
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
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