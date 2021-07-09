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#Андрей Лунев #РПЛ #Зенит #Байер #Бундеслига #трансферы

Андрей Лунев станет игроком «Байера». Переход анонсировал его представитель

09 июля, 19:52

«Байер» еще не объявил официально о трансфере Андрея Лунева. Про переход рассказал «Р-спорт» представитель игрока Антон Смирнов.

Каких-либо подробностей о соглашении и деталей трансфера пока нет.

  • Луневу 29 лет. Его контракт с «Зенитом» истек в конце июня.
  • Почему его не продлили, официально неизвестно.«РБ Спорт» писал, что «Зенит» предлагал продление, но не договорился о сумме контракта.
  • Лунев играл за «Зенит» с 2017 года. Он провел за него 118 матчей: пропустил 100 голов и отыграл 47 матчей на ноль. С «Зенитом» он трижды выигрывал чемпионат России и один раз Кубок.

«Байер» в прошлом сезоне Бундеслиги занял шестое место и вышел в Лигу Европы. 

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