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В «Байере» вышел самый юный игрок в истории. Говорят, его трансфер нарушил соглашение о молодежи
В последнем матче 26-го тура Бундеслиги «Вердер» принимал «Байер». Тренер гостей Петер Бош впервые в сезоне выпустил юного полузащитника Флориана Виртца. За 15 дней до дебюта ему исполнилось 17 лет.
День для «Байера» исторический: Виртц – самый молодой игрок клуба за все время выступления в Бундеслиге. Раньше таковым был Кай Хавертц, который тоже дебютировал в Бремене, только было это в октябре 2016-го.
А Виртц теперь и в тройке самых юных игроков за все сезоны Бундеслиги.
Виртц перешел зимой 2020-го из «Кельна». Интересны детали перехода.
«Кельн» аккуратно подпускает к основе молодых игроков и очень на них рассчитывает. Виртц был одним из тех, кого клуб очень ждал в составе. Его сравнивали как раз с Каем Хавертцом. В прошлом сезоне Виртц в составе «Кельна» выиграл Бундеслигу U-17.
К Виртцу присматривался «Ливерпуль» – игрок нравится Юргену Клоппу, но его родители исключили отъезд сына в другую страну. Главное их требование – закончить школу. На переговорах о контракте присутствовал только отец – Флориана туда даже не допустили.
Между «Байером», «Кельном» и менхенгладбахской «Боруссией» есть договоренность – не переманивать юных игроков друг у друга. Считается, что «Байер» это соглашение нарушил, после чего представители «Боруссии» обратились в «Кельн», заверив, что они продолжат соблюдать договор.
Игравший за «Кельн» и «Байер» Патрик Хельмес сейчас тренирует молодежную команду «Байера». По его мнению, тут все чисто: «Это трансфер для профессиональной команды». Любопытно, что, по информации немецкой прессы, того же мнения придерживается и спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.
С одной стороны, формально к «Байеру» вопросов нет – игрок уже задействован в основе. С другой – факт: «Байер» забрал у «Кельна» еще 16-летнего на тот момент парня, за которого не пришлось платить. К тому же, за молодежку «Байера» он в феврале и марте тоже играл.
С момента трансфера прошло четыре месяца, половина из которых – вынужденный отдых из-за пандемии. Виртц дебютировал сразу же в основном составе «Байера» на правом фланге полузащиты.
Сыграл примерно час и заменился. Семь потерь мяча – многовато, но удались две обводки и два отбора. В твиттере отметили, как смело игрок шел в борьбу и как резко действовал на фланге. Один из комментариев: «Черт, он старше меня на два дня, а уже усадил на скамейку Бэйли».