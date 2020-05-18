В «Байере» вышел самый юный игрок в истории. Говорят, его трансфер нарушил соглашение о молодежи

В последнем матче 26-го тура Бундеслиги «Вердер» принимал «Байер». Тренер гостей Петер Бош впервые в сезоне выпустил юного полузащитника Флориана Виртца. За 15 дней до дебюта ему исполнилось 17 лет.

День для «Байера» исторический: Виртц – самый молодой игрок клуба за все время выступления в Бундеслиге. Раньше таковым был Кай Хавертц, который тоже дебютировал в Бремене, только было это в октябре 2016-го.

А Виртц теперь и в тройке самых юных игроков за все сезоны Бундеслиги.