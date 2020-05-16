Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!

«Айнтрахт» проиграл три последних матча с общим счетом 1:10. Из них с Бундеслигой связаны только две игры (еще одна – поражение от «Базеля» 0:3). «Боруссия» из Менхенгладбаха вкатила «Айнтрахту» два мяча всего за 394 секунды, а дальше спокойно довела матч до победы 3:1. От полного разгрома команду спас Мартин Хинтереггер.

Хинтереггеру 27 лет. «Айнтрахт» – третий клуб в его карьере в Бундеслиге. Интересно, что «Боруссия» была первым немецким клубом, куда Хинтереггера позвали из австрийского «Зальцбурга». В 2016 году он отыграл за «Боруссию» 10 матчей в аренде, а потом Хинтереггера выкупил «Аугсбург».

В сезоне-2019/20 Хинтереггер стал еще и защитником-бомбардиром. За 23 матча у него уже шесть голов и один ассист. До этого максимальным результатом для Хинтереггера были три мяча за сезон. Все свои голы Хинтереггер растянул на шесть матчей. Из топ-клубов он забивал «Баварии» и все той же менхенгладбахской «Боруссии» в игре первого круга. Тогда «Айнтрахт» проиграл 2:4.

Так твиттер отреагировал на сейв Хинтереггера:

«Я видел 10 голов сегодня, но лучший футбольный результат в этом усилии на линии ворот. Мартин Хинтереггер, великолепно!».