- Мартин Хинтереггер
- Бундеслига
- Футбол
- Айнтрахт Ф
- Боруссия М
Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!
Что это вообще было?
«Айнтрахт» проиграл три последних матча с общим счетом 1:10. Из них с Бундеслигой связаны только две игры (еще одна – поражение от «Базеля» 0:3). «Боруссия» из Менхенгладбаха вкатила «Айнтрахту» два мяча всего за 394 секунды, а дальше спокойно довела матч до победы 3:1. От полного разгрома команду спас Мартин Хинтереггер.
Хинтереггеру 27 лет. «Айнтрахт» – третий клуб в его карьере в Бундеслиге. Интересно, что «Боруссия» была первым немецким клубом, куда Хинтереггера позвали из австрийского «Зальцбурга». В 2016 году он отыграл за «Боруссию» 10 матчей в аренде, а потом Хинтереггера выкупил «Аугсбург».
В сезоне-2019/20 Хинтереггер стал еще и защитником-бомбардиром. За 23 матча у него уже шесть голов и один ассист. До этого максимальным результатом для Хинтереггера были три мяча за сезон. Все свои голы Хинтереггер растянул на шесть матчей. Из топ-клубов он забивал «Баварии» и все той же менхенгладбахской «Боруссии» в игре первого круга. Тогда «Айнтрахт» проиграл 2:4.
Так твиттер отреагировал на сейв Хинтереггера:
«Я видел 10 голов сегодня, но лучший футбольный результат в этом усилии на линии ворот. Мартин Хинтереггер, великолепно!».
«Действие австрийца Мартина Хинтереггера было впечатляющим, он спас от 1:4 прямо на линии. Его хвалим, но какое же ужасное действие от Йонаса Хофманна. «Боруссия» победила «Айнтрахт» во Франкфурте».
«Мартин Хинтереггер только что выполнил одно из лучших спасений на линии ворот из всех, которые я когда-либо видел. Вышли 3 на 1 – и он выиграл!».
Удивление от самого «Айнтрахта».
И «Боруссии»: «Как на нашей планете это может быть не гол?»
Мартин Хинтереггер уходил с поля вместе с игроками «Боруссии».