Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне

Социальная дистанция нужна не только на пути в автобус или на скамейке. «Боруссия» подала пример идеального празднования голов: обниматься не рекомендуется, но никто не запрещает креатив. «Боруссия» разгромила «Шальке» со счетом 4:0 – и каждый из этих голов отпраздновала как-то по-особенному: имитацией объятий и танцами.