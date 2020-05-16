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#Боруссия Д #Футбол #Бундеслига #Шальке

Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне

16 мая, 18:40

Социальная дистанция нужна не только на пути в автобус или на скамейке. «Боруссия» подала пример идеального празднования голов: обниматься не рекомендуется, но никто не запрещает креатив. «Боруссия» разгромила «Шальке» со счетом 4:0 – и каждый из этих голов отпраздновала как-то по-особенному: имитацией объятий и танцами.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

dpa/Global Look Press

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

dpa/Global Look Press

Когда матч уже закончился, игроки «Боруссии» пошли к пустой трибуне. Представили, будто там по-прежнему есть фанаты.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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