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Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне
16 мая, 18:40
Социальная дистанция нужна не только на пути в автобус или на скамейке. «Боруссия» подала пример идеального празднования голов: обниматься не рекомендуется, но никто не запрещает креатив. «Боруссия» разгромила «Шальке» со счетом 4:0 – и каждый из этих голов отпраздновала как-то по-особенному: имитацией объятий и танцами.
Когда матч уже закончился, игроки «Боруссии» пошли к пустой трибуне. Представили, будто там по-прежнему есть фанаты.
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