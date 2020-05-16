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#Фрайбург #Футбол #Бундеслига #РБ Лейпциг

Игроки «Фрайбурга» праздновали голы локтями 💪🏻

16 мая, 20:20

Бундеслига возобновилась сразу шестью матчами за сутки. В каждом из них соблюдали новые правила безопасности: по социальной дистанции, маскам и даже празднованиям без объятий. Игроки «Фрайбурга» по-своему приняли новые рекомендации. Они не обнимались, но находились максимально близко друг к другу и праздновали голы локтями.

Мы не зря написали про голы «Фрайбурга». Матч против «Лейпцига» завершился со счетом 1:1, но уже в добавленное время «Фрайбург» вкатил второй мяч. Игроки опять отпраздновали локтями, но арбитр позже отменил гол. Его автор Робин Кох сразу после празднования потрогал лицо руками – так делать уже не рекомендуется.

Локти распространились на весь немецкий футбол. Вот обычный пример из игры Второй Бундеслиги. «Карлсруэ» и «Дармштадт» перед матчем здоровались локтями. Когда «Боруссия» забивала «Шальке» четвертый мяч, Геррейру тоже поздравляли локтями. Таким же образом гол праздновали тренер Люсьен Фавр и его помощники. Но «Фрайбург» вывел это в целую традицию.

Еще с марта практика приветствия локтями распространилась даже на Россию. Например, так делали Валерий Карпин и Юрий Семин, пока РПЛ еще не ушла на паузу. «Пошутили просто», – сказал тогда Семин. Губернатор штата Небраска Джон Риккетс считается одним из авторов подобного приветствия для обычной жизни.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Бундеслига вернулась
Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне
Один вратарь «Шальке» сбегает в другой клуб, второй – постоянно ошибается
Игроки «Шальке» соблюдали дистанцию на скамейке и даже перед автобусом
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Djivan
16 мая, 23:01

Пацаны просто рыбу чистили и сразу на поле вышли

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