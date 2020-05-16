Игроки «Фрайбурга» праздновали голы локтями 💪🏻

Мы не зря написали про голы «Фрайбурга». Матч против «Лейпцига» завершился со счетом 1:1, но уже в добавленное время «Фрайбург» вкатил второй мяч. Игроки опять отпраздновали локтями, но арбитр позже отменил гол. Его автор Робин Кох сразу после празднования потрогал лицо руками – так делать уже не рекомендуется.

Локти распространились на весь немецкий футбол. Вот обычный пример из игры Второй Бундеслиги. «Карлсруэ» и «Дармштадт» перед матчем здоровались локтями. Когда «Боруссия» забивала «Шальке» четвертый мяч, Геррейру тоже поздравляли локтями. Таким же образом гол праздновали тренер Люсьен Фавр и его помощники. Но «Фрайбург» вывел это в целую традицию.

Еще с марта практика приветствия локтями распространилась даже на Россию. Например, так делали Валерий Карпин и Юрий Семин, пока РПЛ еще не ушла на паузу. «Пошутили просто», – сказал тогда Семин. Губернатор штата Небраска Джон Риккетс считается одним из авторов подобного приветствия для обычной жизни.