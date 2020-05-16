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#Дедрик Бойата #Футбол #Бундеслига #Герта #Хоффенхайм

В Германии не наказывают даже за поцелуй партнера

16 мая, 23:05

За любые празднования голов к футболистам не будет никаких санкций. Все вещи носят рекомендательный характер от DFL: лучше не обниматься, сокращать контакты и приветствовать друг друга локтями. В матче «Герты» и «Хоффенхайма» все рекомендации нарушили в моменте с празднованием первого гола. Получилось так эмоционально, что защитник Дедрик Бойата поцеловал Груйича.

dpa/Global Look Press

Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадия не увидел в этом ничего страшного: «Дело в том, что это просто часть футбола. Если вы больше не сможете праздновать, все разрушится. Я просто рад, что у команды была причина так действовать сегодня. Эмоции являются частью игры». Пытался поцеловать партнера по команде и Маркус Тюрам из «Боруссии».

У немецкого политика Маркуса Содера другое мнение о подобных ситуациях: «Если эксперты в области здравоохранения внесли эти предложения, если лига с большими затратами и умными идеями работала над концепцией, вы должны придерживаться этих правил. Если вы не сделаете этого, можете получить красную карточку. Как в футболе, так и в реальной жизни».

Игроки «Фрайбурга» старались соблюдать дистанцию и радовались локтями. В «Боруссии» вообще танцевали на расстоянии. «Герта» действовала по обычным раскладам. Сразу после матча Бойата выложил в инстаграм пост с еще одной фотографией празднования гола. Там партнеры по «Герте» обнимают друг друга. «Герта» выиграла матч со счетом 3:0.

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