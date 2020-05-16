В Германии не наказывают даже за поцелуй партнера

Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадия не увидел в этом ничего страшного: «Дело в том, что это просто часть футбола. Если вы больше не сможете праздновать, все разрушится. Я просто рад, что у команды была причина так действовать сегодня. Эмоции являются частью игры». Пытался поцеловать партнера по команде и Маркус Тюрам из «Боруссии».

У немецкого политика Маркуса Содера другое мнение о подобных ситуациях: «Если эксперты в области здравоохранения внесли эти предложения, если лига с большими затратами и умными идеями работала над концепцией, вы должны придерживаться этих правил. Если вы не сделаете этого, можете получить красную карточку. Как в футболе, так и в реальной жизни».

Игроки «Фрайбурга» старались соблюдать дистанцию и радовались локтями. В «Боруссии» вообще танцевали на расстоянии. «Герта» действовала по обычным раскладам. Сразу после матча Бойата выложил в инстаграм пост с еще одной фотографией празднования гола. Там партнеры по «Герте» обнимают друг друга. «Герта» выиграла матч со счетом 3:0.