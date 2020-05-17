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#РБ Лейпциг #Футбол #Бундеслига

«Лейпциг» арендовал трап у городского аэропорта – чтобы игроки спускались с трехметровых трибун

17 мая, 10:26
Илья Егоров

dpa/Global Look Press

Перед возобновлением сезона Бундеслига утвердила правило: игроки, оставшиеся на замене, должны соблюдать правила социального дистанционирования – находиться в 1,5 метрах друг от друга. В технической зоне для этого мало места. Поэтому клубы использовали нижние ряды трибун для размещения запасных.

В этом плане «Лейпцигу» повезло меньше всех. Трибуны расположены на высоте 3 метров над уровнем поля, поэтому при замене игроку просто не спуститься туда. Клуб выкрутился: договорился с городским аэропортом Галле и пригнал оттуда самолетный трап.

Bild пишет, что такая тема будет во всех оставшихся домашних матчах «РБ Лейпцига» в этом сезоне. Пресс-секретарь аэропорта Галле Уве Шухардта говорит: «Особые ситуации требуют особых мер. Мы рады помочь нашей команде».

 

dpa/Global Look Press

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