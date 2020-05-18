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#Бундеслига #Бавария #Унион Берлин

Два немца залезли на дерево, чтобы посмотреть матч «Баварии». Снимала полиция

18 мая, 14:52

Два болельщика залезли на 12-метровое дерево и успели даже немного посмотреть матч между «Унионом» и «Баварией». Но полицейские (их на игре было около 400) попросили слезть фанатов и покинуть территорию стадиона. Никакого наказания они не получили, несмотря на запрет приходить на игры Бундеслиги.

Но люди на трибунах были. Это запасные игроки, которые дистанцировались от тренеров и медперсонала.

Global Look Press / Hannibal Hanschke

Global Look Press / Hannibal Hanschke

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