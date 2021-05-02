«Зенит» совсем легко выиграл третий титул подряд. Оторвался от соперников во всем

«Зенит» взял титул за два тура до конца. Два сезона подряд клуб обеспечивал трофей еще раньше, но и сейчас статистика подтверждает полное доминирование:

⚡️ «Зенит» забил больше всех – 71 гол. «Спартак» провел на матч меньше, но остается ближайшим преследователем (50 голов).

⚡️ «Зенит» пропустил меньше всех – 25 голов. Здесь к нему относительно близки ЦСКА (29), «Рубин» (30) и «Динамо» (31).

⚡️ «Зенит» имеет больше всех побед – 18. «Локомотив» набрал 16 побед, но основную часть из них взял в весенней части сезона.

⚡️ «Зенит» проигрывал реже остальных – три раза. «Рубин» обыграл его дважды за сезон, у «Динамо» была одна победа. У остальных клубов есть минимум по семь поражений.

⚡️ Сердар Азмун (19) и Артем Дзюба (16) возглавляют список бомбардиров РПЛ. За ними идет Ларссон из «Спартака», но у него только 13 голов.

⚡️ «Зенит» сделал самое дорогое трансферное подписание в этом сезоне. Купил полузащитника Вендела из «Спортинга» за 20,3 миллиона евро.

⚡️ РПЛ опубликовала главные даты чемпионского сезона. Там есть одна ключевая: 26 октября «Зенит» достиг низшей точки. Тогда он опустился на третье место.