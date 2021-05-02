«Зенит» совсем легко выиграл третий титул подряд. Оторвался от соперников во всем
Магомед Оздоев в послематчевом интервью честно сказал: главные эмоции были от первого чемпионства. В этом сезоне «Зенит» праздновал буднично. Когда мы собирали пост с чемпионскими эмоциями, то цеплялись за мелочи. Потому что из яркого было только выступление Дзюбы в костюме Дэдпула.
Почему Дзюба надел костюм Дэдпула. За этим образом – история о подписчиках в инстаграме и любовь к комиксам
Победная пресс-конференция Семака: максимальное спокойствие и две минуты обычного разговора:
«Зенит» взял титул за два тура до конца. Два сезона подряд клуб обеспечивал трофей еще раньше, но и сейчас статистика подтверждает полное доминирование:
⚡️ «Зенит» забил больше всех – 71 гол. «Спартак» провел на матч меньше, но остается ближайшим преследователем (50 голов).
⚡️ «Зенит» пропустил меньше всех – 25 голов. Здесь к нему относительно близки ЦСКА (29), «Рубин» (30) и «Динамо» (31).
⚡️ «Зенит» имеет больше всех побед – 18. «Локомотив» набрал 16 побед, но основную часть из них взял в весенней части сезона.
⚡️ «Зенит» проигрывал реже остальных – три раза. «Рубин» обыграл его дважды за сезон, у «Динамо» была одна победа. У остальных клубов есть минимум по семь поражений.
⚡️ Сердар Азмун (19) и Артем Дзюба (16) возглавляют список бомбардиров РПЛ. За ними идет Ларссон из «Спартака», но у него только 13 голов.
⚡️ «Зенит» сделал самое дорогое трансферное подписание в этом сезоне. Купил полузащитника Вендела из «Спортинга» за 20,3 миллиона евро.
⚡️ РПЛ опубликовала главные даты чемпионского сезона. Там есть одна ключевая: 26 октября «Зенит» достиг низшей точки. Тогда он опустился на третье место.
Далер Кузяев описывал преимущества «Зенита»: «Чем мы сильнее соперников? Во многих аспектах. Смотрите, какая у нас скамейка запасных, какая конкуренция». 20 игроков «Зенита» (18 полевых и 2 вратаря) провели двухзначное количество матчей за этот сезон. По матчам (27) и ассистам (7) в клубе лидирует левый защитник Дуглас Сантос.
Когда «Локомотив» подобрался максимально близко, «Зенит» показал силу. Матчи с «Ротором» (6:0) и тем же «Локомотивом» (6:1) завершились с общей разницей 12:1. «Ротор» хотя бы борется за выживание, но «Локомотив» подходил к этому матчу с серией из 11 побед подряд во всех турнирах. И за одну игру пропустил больше, чем во всех предыдущих матчах 2021 года.
«Зенит» всегда доминировал именно в матчах с конкурентами. Только игры с «Рубином» несли в себе какие-то сложности. Так их объяснял Семак: «Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем. Создали много моментов, но этого недостаточно для победы, потеря очков, как и в прошлом матче. Результата нет, будем работать».
Как «Зенит» играл в этом сезоне против всех клубов, которые борются за еврокубки:
- «Локомотив»: ничья, победа
- «Спартак»: ничья, победа
- ЦСКА: победа, победа
- «Рубин»: поражение, поражение
- «Сочи»: победа, победа
- «Динамо»: поражение, победа
И так завершил сезон: