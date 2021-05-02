«Зенит» празднует чемпионство: респект от «Интера», костюм Дэдпула, золотые костюмы на трибунах

🔵 Сергей Семак в третий раз выиграл РПЛ с «Зенитом». Больше, чем когда сам играл за него (дважды).

🔵 Все три титула «Зенит» завоевал досрочно. В этот раз – за два тура до финиша.

🔵 Всего у «Зенита» восемь чемпионств в истории.