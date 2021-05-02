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«Зенит» празднует чемпионство: респект от «Интера», костюм Дэдпула, золотые костюмы на трибунах

02 мая, 22:30

«Зенит» – чемпион России. В третий раз подряд. И снова сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Твиттер «Зенита»

🔵 Сергей Семак в третий раз выиграл РПЛ с «Зенитом». Больше, чем когда сам играл за него (дважды).

🔵 Все три титула «Зенит» завоевал досрочно. В этот раз – за два тура до финиша.

🔵 Всего у «Зенита» восемь чемпионств в истории.

Перед матчем на «Газпром Арене» болельщики могли сфотографироваться с Кубком Гагарина, который привез президент хоккейного «Авангарда» Александр Крылов. В перерыве матча он назвал себя болельщиком «Зенита».

«Зенит» заранее готовился к празднованию чемпионства. Например, Роспотребнадзор, несмотря на коронавирусные ограничения, разрешил заполнить стадион на 75% – это 40 тысяч болельщиков. Для них временно открылась станция метро «Зенит», которая работала на матчах ЧМ-2018, а потом закрылась на реконструкцию. 

Мы рассказывали об этом в отдельном материале:

На матче «Зенита» и «Локо» будут 40 тысяч зрителей и открытое метро. Стоп, а как же коронавирус? Это все для теста к Евро-2020?

«Зенит» отмечает победу в золотых футболках. Но Артем Дзюба переоделся в костюм Дэдпула и так вышел на получение медали. Он же поднимал чемпионский кубок, но уже без маски.

Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула. За этим образом – история о подписчиках в инстаграме и любовь к комиксам

Так Вендел позировал с кубком. Он травмировался в матче с «Локомотивом» и покинул поле на 12-й минуте. Это его первое чемпионство в карьере:

Вильмар Барриос праздновал с колумбийским флагом. Он стал чемпионом России в третий раз:

Перед награждением на стадионе началось световое шоу: «Золотой город».

В золотой одежде праздновали не только игроки. Например, болельщик пришел в золотом костюме:

Трибуны и поле заливал золотой дождь:

Болельщики получили картонные маски льва и чемпионский кубок:

А «Зенит» в твиттере поздравил «Интер», который сегодня досрочно стал чемпионом Италии:

«Зенит» и «Интер» в один день стали чемпионами, приятно это видеть! Поздравляем, ребята».

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