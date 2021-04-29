На матче «Зенита» и «Локо» будут 40 тысяч зрителей и открытое метро. Стоп, а как же коронавирус? Это все для теста к Евро-2020?
«Зенит» и «Локомотив» сыграют потенциально чемпионский матч с фанатами на трибунах. Их будет непривычно много. «Р-Спорт» опубликовал ответ от комитета по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга: «Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче «Зенит» – «Локомотив» составит 75% или 40 тысяч человек».
Почему это важно?
В Санкт-Петербурге действуют ограничения по заполняемости арен на спортивных мероприятиях. Губернатор Александр Беглов писал об этом 10 февраля 2021 года. Он рассказывал, что с 12 февраля снимаются некоторые ограничения: «На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек».
До этого норма была еще строже. По старым правилам максимальной заполняемостью стадионов была цифра в 15 тысяч человек. «Зенит» подстроился под новые ограничения: все весенние игры собирали по 20-25 тысяч зрителей на трибунах. На игру с «Ротором» (6:0) 24 апреля пришли 24807 болельщиков. Пока это максимальная посещаемость на матчах «Зенита» за весну 2021 года.
До пандемии коронавируса «Зенит» бил клубные рекорды по посещаемости матчей. В мае 2019 года на игре «Зенита» и ЦСКА побывали 61494 зрителя. Сейчас на сайте «Зенита» доступна покупка билетов на игру с «Локомотивом» на места фактически любой ценовой категории – от 700 рублей до 50000. Самые дешевые места (350) уже раскуплены.
Как увеличение количества зрителей связано с Евро?
Обычно мы не доверяем инсайдам, но Sport24 опубликовал важную информацию со ссылкой на источник в правительстве Санкт-Петербурга: «Если по итогам матча не возникнет никаких нарушений, а у Роспотребнадзора не будет претензий, то велика вероятность того, что город сможет обеспечить 100% заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы».
Матч «Зенита» и «Локомотива» – тестовая игра перед стартом Евро-2020. Э то косвенно подтверждается другими событиями вокруг игры. Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подтвердил, что сейчас ведутся переговоры о квоте зрителей до 75% заполняемости стадиона.
По игре «Зенита» и «Локомотива» Сорокин сказал, что это хороший сигнал. Но не подтвердил, что от нее зависит решение по квоте Евро.
На этой же игре произойдет еще одно событие – временное открытие станции метро «Зенит». Она работала на ЧМ-2018, но потом закрывалась на реконструкцию. Планировалось, что станция снова заработает к матчам Евро. Теперь официально объявлено о проверочном запуске на время игры «Зенита» и «Локомотива» – 2 мая с 15:00 и до окончания движения поездов.
УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
Чем интересна игра «Зенита» и «Локомотива»?
Матч «Зенита» и «Локомотива» – главная игра весенней части сезона РПЛ. До конца чемпионата остается три тура (расклады – тут). Победа над «Локомотивом» обеспечит «Зениту» досрочное чемпионство. Пока между ними держится разрыв в шесть очков, но «Локомотив» еще не терял очки в весенней части сезона.
Если «Зенит» победит, он сразу отпразднует чемпионство вместе с большим количеством фанатов. Другой возможности для такого праздника уже не будет. Даже если «Зенит» выиграет чемпионство после матча с «Локомотивом», то это произойдет в гостевой игре. По календарю у клуба остаются гостевые матчи с «Уфой» и «Тамбовом».
ТАСС писал, что лига организует доставку трофея в Санкт-Петербург. «Зенит» сразу получит чемпионский кубок, если обыграет «Локомотив». Тут же интересна и фанатская история. В шестом туре «Локомотив» и «Зенит» сыграли в Москве со счетом 0:0. На той игре фанаты бросали друг в друга предметы. Фанаты «Зенита» прорывались на другой сектор, но их остановили.
Игра «Зенита» и «Локомотива» стартует 2 мая в 19:00 по Москве: