На матче «Зенита» и «Локо» будут 40 тысяч зрителей и открытое метро. Стоп, а как же коронавирус? Это все для теста к Евро-2020?

«Зенит» и «Локомотив» сыграют потенциально чемпионский матч с фанатами на трибунах. Их будет непривычно много. «Р-Спорт» опубликовал ответ от комитета по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга: «Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче «Зенит» – «Локомотив» составит 75% или 40 тысяч человек».

Почему это важно?

В Санкт-Петербурге действуют ограничения по заполняемости арен на спортивных мероприятиях. Губернатор Александр Беглов писал об этом 10 февраля 2021 года. Он рассказывал, что с 12 февраля снимаются некоторые ограничения: «На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек».

До этого норма была еще строже. По старым правилам максимальной заполняемостью стадионов была цифра в 15 тысяч человек. «Зенит» подстроился под новые ограничения: все весенние игры собирали по 20-25 тысяч зрителей на трибунах. На игру с «Ротором» (6:0) 24 апреля пришли 24807 болельщиков. Пока это максимальная посещаемость на матчах «Зенита» за весну 2021 года.