Сухина уже трижды нарушал правила общения с судьями. Почему он еще в «Локо» и чем он там занимается
«Локомотив» выиграл у «Спартака» в РПЛ и приблизился к нему в таблице, но после игры обсуждаются не шансы, а скандал вокруг похода начальника «Локо» Станислава Сухины в судейскую комнату.
У Сухины в «Локо» несколько скандалов
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что в общей сложности перед игрой против «Спартака» Сухина пробыл в судейской четыре минуты: «Он находился недолго – 2, 1,5 минуты и 30 сек. Сухина сказал, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками». КДК считает, что влияния на судей не было, но разрешения на вход Сухина не спрашивал.
Наказание – штраф «Локомотиву» в размере 300 тысяч рублей и один матч на нейтральном поле вместо домашнего. Так что игра против «Динамо» в предпоследнем туре пройдет не на «Локомотиве».
Если бы это случилось впервые – «Локо» бы отделался условным наказанием. Но испытательный срок клубу был назначен после аналогичной истории летом 2020-го, когда Сухина заходил в судейскую комнату после матча против «Ахмата».
Сухина был оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на четыре матча за оскорбительное поведение. Причем в том матче «Локомотив» бил пенальти, а у «Ахмата» были удалены два игрока. «Локо» тогда проиграл 2:3.
Третий эпизод произошел в 2019-м. О нем рассказал бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин. По его словам, в матче «Локомотива» и «Зенита» Сухина после фола Баринова подсказал, что у него будет восьмая желтая карточка, и тогда он будет дисквалифицирован. После этого судья показал карточку Кварацхелии, хотя тот не участвовал в эпизоде.
Огласку эта история не получила, по-видимому, из-за недостатка доказательств. Так бы Баринов пропустил матч в Грозном, но он сыграл, где все же получил восьмую желтую и был дисквалифицирован на куда более важный матч – против ЦСКА.
Чем занимается Сухина в «Локомотиве»
В ноябре 2016 года Сухина ушел из РФС, где был одним из заместителей главы департамента судейства и инспектирования. Через три месяца он получил пост начальника «Локомотива». «У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком», – говорил Сухина.
Один из сотрудников «Локомотива» рассказывал Sports.ru, чем занимается в клубе Сухина: «Визами, расписанием, созвонами с игроками, билетами, гостиницами, арендой полей, машин. Чтобы на сборе, когда игроки выходят из отеля, стоял автобус. Чтобы в автобусе была вода, было прохладно. На поле – весь инвентарь: фишечки, флажочки, мячики, тренажеры.
То же самое на матчах: чтобы соперников встретили, судей разместили. Сколько машин, в какой аэропорт, своих привезли, никого не потеряли, протоколы заполнили. Квартиры снять иностранцам, семьи перевезти, детей в садик. За это отвечает начальник команды».
Какая реакция у «Локомотива»
«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – негодует член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.
Клуб пока выпустил только официальное заявление по поводу дисквалификации Гильерме – «Локомотив» выразил сожаление и недоумение из-за безнаказанности людей, оскорблявших вратаря. Возможно, вокруг ситуации с Сухиной клуб выскажется позже.
UPD. Реакция клуба на отстранение Сухины: «Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки».