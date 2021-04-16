Сухина уже трижды нарушал правила общения с судьями. Почему он еще в «Локо» и чем он там занимается

«Локомотив» выиграл у «Спартака» в РПЛ и приблизился к нему в таблице, но после игры обсуждаются не шансы, а скандал вокруг похода начальника «Локо» Станислава Сухины в судейскую комнату.

У Сухины в «Локо» несколько скандалов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что в общей сложности перед игрой против «Спартака» Сухина пробыл в судейской четыре минуты: «Он находился недолго – 2, 1,5 минуты и 30 сек. Сухина сказал, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками». КДК считает, что влияния на судей не было, но разрешения на вход Сухина не спрашивал.