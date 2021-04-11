Как же хорош «Локомотив» этой весной

8 побед в 8 матчах. «Локомотив» – лучшая команда РПЛ этой весной. Статистика показывает, что другие топы РПЛ на этом же отрезке сильно хуже:

«Зенит»: 4 победы, 2 поражения и ничья.

«Спартак» 4 победы, 3 поражения.

«Динамо»: 4 победы, 2 поражения и ничья.

ЦСКА: 4 победы и 3 поражения.

Бонус – «Краснодар»: 7 поражений, ничья и победа.

Победы «Локомотива» – это результат общекомандного игрового всплеска. В первом круге «Локо» не всегда хватало результативности – сейчас много забивает Смолов. Осенью у команды были проблемы с крайними полузащитниками – за весну прибавили Камано и Жемалетдинов.

Плюс весной к «Локомотиву» вернулись футболисты, которые отсутствовали из-за травм в первом круге. Речь о Баринове и Миранчуке. Первый уже влился в основу и сыграл важную роль в последних победах. Миранчук пока что постепенно подходит к встречаv.

Плюс классная форма «Локо» в защите – в 2021-м команда забила 19 голов и пропустила только 2.

У Марко Николича есть объяснение этой удачной серии (после дерби): «Важные три очка в дерби. Плюс мы победили в восьми матчах подряд. У нас есть поставленная игра. Да, конечно, бывают сложности, но мы справляемся с ними».

Глобально изменения внутри команды он объяснил в большом интервью Sports.ru: «Первая часть сезона показала серьезную зависимость «Локомотива» от тренировок. Когда мы занимались в нужном темпе, с нужным уровнем борьбы – был результат. Как только качество тренировок упало, упали и результаты.

У меня была уверенность, что после правильной работы на сборах мы поменяемся. Так и получилось: первая тренировка – отлично, вторая – борьба на поле, как в начале осени, третья, четвертая – все супер. После этого уверенность появилась и у игроков».