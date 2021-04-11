Как же хорош «Локомотив» этой весной
«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби – 2:0.
Первый мяч забил Франсуа Камано – у него 3 гола в последних пяти матчах РПЛ.
Автор второго мяча – Федор Смолов. С учетом всех турниров он забил 5 голов в последних 5 встречах.
Просто «Локомотив» в весенней части сезона:
✅ Победа над «Тамбовом» в Кубке (3:0).
✅ Победа над ЦСКА 2:0 в РПЛ.
✅ Победа над «Арсеналом» 3:0 в РПЛ.
✅ Победа над «Сочи» – 3:1 (РПЛ).
✅ Победа над «Уфой» со счетом 1:0 в Премьер-лиге.
✅ Победа над «Ротором» (2:0) в РПЛ.
✅ Кубковая победа над «Сочи» со счетом 3:1.
✅ Победа над «Спартаком» в чемпионате – 2:0 (первая в Черкизове с ноября 2014-го). После встречи разрыв между ними сократился до 1 балла.
8 побед в 8 матчах. «Локомотив» – лучшая команда РПЛ этой весной. Статистика показывает, что другие топы РПЛ на этом же отрезке сильно хуже:
- «Зенит»: 4 победы, 2 поражения и ничья.
- «Спартак» 4 победы, 3 поражения.
- «Динамо»: 4 победы, 2 поражения и ничья.
- ЦСКА: 4 победы и 3 поражения.
- Бонус – «Краснодар»: 7 поражений, ничья и победа.
Победы «Локомотива» – это результат общекомандного игрового всплеска. В первом круге «Локо» не всегда хватало результативности – сейчас много забивает Смолов. Осенью у команды были проблемы с крайними полузащитниками – за весну прибавили Камано и Жемалетдинов.
Плюс весной к «Локомотиву» вернулись футболисты, которые отсутствовали из-за травм в первом круге. Речь о Баринове и Миранчуке. Первый уже влился в основу и сыграл важную роль в последних победах. Миранчук пока что постепенно подходит к встречаv.
Плюс классная форма «Локо» в защите – в 2021-м команда забила 19 голов и пропустила только 2.
У Марко Николича есть объяснение этой удачной серии (после дерби): «Важные три очка в дерби. Плюс мы победили в восьми матчах подряд. У нас есть поставленная игра. Да, конечно, бывают сложности, но мы справляемся с ними».
Глобально изменения внутри команды он объяснил в большом интервью Sports.ru: «Первая часть сезона показала серьезную зависимость «Локомотива» от тренировок. Когда мы занимались в нужном темпе, с нужным уровнем борьбы – был результат. Как только качество тренировок упало, упали и результаты.
У меня была уверенность, что после правильной работы на сборах мы поменяемся. Так и получилось: первая тренировка – отлично, вторая – борьба на поле, как в начале осени, третья, четвертая – все супер. После этого уверенность появилась и у игроков».