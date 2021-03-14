Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил

17 августа полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив». Сумма сделки – 5,5 млн евро. А это главные моменты на поле с участием Камано до зимней паузы:

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Их нет. За 4 месяца Франсуа Камано ни разу не забил и ни разу не ассистировал в «Локомотиве» во всех официальных турнирах.

Бывший скаут «Локомотива» Денис Колев говорил:

«Камано и Райковича смотрели все, и ни один из сотрудников селекции не написал положительную характеристику.

Камано приходил за достаточно солидную сумму для наших реалий, тем более клубных. И он никогда не был игроком, который решает матчи. Это футболист, который выполняет определенные задачи на поле. Его арсенал при игре 1 в 1 достаточно ограничен и его завершение также не на элитном уровне.

Он забивал много, но если приглядеться, то многие голы он забивал с пенальти в тех двух сезонах, когда у него была хорошая результативность в «Бордо». Это игрок, который, хорошо отрабатывая в обороне, выполняет тактические задания. Но стоит ли это 5,5 или сколько миллионов было заплачено? У меня были сомнения».