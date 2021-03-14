Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
17 августа полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив». Сумма сделки – 5,5 млн евро. А это главные моменты на поле с участием Камано до зимней паузы:
🌬🌬🌬
Их нет. За 4 месяца Франсуа Камано ни разу не забил и ни разу не ассистировал в «Локомотиве» во всех официальных турнирах.
Бывший скаут «Локомотива» Денис Колев говорил:
«Камано и Райковича смотрели все, и ни один из сотрудников селекции не написал положительную характеристику.
Камано приходил за достаточно солидную сумму для наших реалий, тем более клубных. И он никогда не был игроком, который решает матчи. Это футболист, который выполняет определенные задачи на поле. Его арсенал при игре 1 в 1 достаточно ограничен и его завершение также не на элитном уровне.
Он забивал много, но если приглядеться, то многие голы он забивал с пенальти в тех двух сезонах, когда у него была хорошая результативность в «Бордо». Это игрок, который, хорошо отрабатывая в обороне, выполняет тактические задания. Но стоит ли это 5,5 или сколько миллионов было заплачено? У меня были сомнения».
Бывший селекционер «Локомотива» Александр Сорочинский рассказывал:
«Камано не оценивал. Он вместе с Райковичем – креатуры Николича. Меня по ним не спрашивали. Об их подписании узнал из прессы».
Параллельно у Камано были проблемы с адаптацией. Бывший пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо в интервью с Пабло охарактеризовал Камано так: «Он не разговаривает уже ни с кем полгода. Нужен человек, кого он знает, кому он доверяет».
Спустя полгода Камано заиграл:
1. В феврале «Локо» выбил «Тамбов» из Кубка России – 3:0. Камано забил один из мячей.
2. В конце февраля «Локо» принимал ЦСКА – там Камано ассистировал на Крыховяка.
3. Середина марта – дубль в ворота «Сочи».
Сейчас Камано выглядит резвее и опаснее. Правда, языковая проблема никуда не делась. Недавно он сказал:
«Понимаю подсказки партнеров: направо, налево, сзади, один, за спину. Могу сказать на русском «привет», «как дела», «доброе утро», посчитать до пяти. Конечно, нужен учитель. Знание языка поможет мне влиться в коллектив, общаться с ребятами на разные темы и лучше их понимать.
Это мой первый опыт за пределами Франции, а русский язык я вообще услышал впервые в своей жизни, поэтому поначалу было сложно. Я приехал один, без семьи, никого не знал».