Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
Что произошло?
13 марта играли юношеские команды «Локомотива» и «Чертаново». Первая выиграла со счетом 2:1, а после встречи несколько футболистов «Чертаново» напали на игрока «Локомотива» Максима Шнапцева. В этой игре он не отметился забитыми голами и получил желтую карточку на 20-й минуте.
«Чемпионат» пишет, что футболисты «Чертаново» вытолкали Шнапцева на улицу и избили его. Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга.
Baza раскрывает причину конфликта. Телеграм-канале медиа появилось сообщение, что игроков «Чертаново» не устроило поведение Шнапцева: его симуляции и его попытки затянуть время.
Sport24 опубликовал видео из подтрибунки. На нем видно, что Шнапцев первый толкнул соперника.
Какая реакция на это происшествие?
«Локомотив» отреагировал на этот эпизод через заявление директора спортшколы клуба Алексея Щиголева:
«В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле».
В РФС тоже прокомментировали избиение Шнапцева. Пресс-служба организации говорит:
«В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново». Подчеркнем, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы».
Что будет дальше?
«Чемпионат» пишет, что он получил медицинскую помощь – сейчас его здоровью ничего не угрожает. Сайт связался с адвокатом Андреем Князевым. Тот сказал, что напавшим на Шнапцева игрокам грозит тюремное заключение на пять лет.
Пока нет никаких данных, кто именно избил Шнапцева, сколько было нападавших и какое наказание грозит им. ЮФЛ и РФС проводят расследование. В «Чертаново» пока что не отреагировали на инцидент.
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