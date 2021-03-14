Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос

Что произошло?

13 марта играли юношеские команды «Локомотива» и «Чертаново». Первая выиграла со счетом 2:1, а после встречи несколько футболистов «Чертаново» напали на игрока «Локомотива» Максима Шнапцева. В этой игре он не отметился забитыми голами и получил желтую карточку на 20-й минуте.

«Чемпионат» пишет, что футболисты «Чертаново» вытолкали Шнапцева на улицу и избили его. Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга.

Baza раскрывает причину конфликта. Телеграм-канале медиа появилось сообщение, что игроков «Чертаново» не устроило поведение Шнапцева: его симуляции и его попытки затянуть время.

Sport24 опубликовал видео из подтрибунки. На нем видно, что Шнапцев первый толкнул соперника.