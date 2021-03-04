Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе

Daily Mail и другие английские источники пишут, что эти слова сильно взбесили Ритчи. После игры он позвонил Брюсу и предложил встретиться. Но тренер попросил подождать до тренировки во вторник и уже тогда поговорить.

Во вторник помощник тренера позвал Ритчи и попросил пойти к Брюсу в кабинет обсудить ситуацию один на один. Но Ритчи психанул, отказался общаться с Брюсом и сказал, что вообще с этим трусом разговаривать больше не хочет.

Брюс сам вышел к игроку на поле, они стали бодаться. И там был примерно такой диалог:

- Ты называешь меня трусом после всего, что я для тебя сделал?!

- Ты сделал для меня все самое ***! [плохое]