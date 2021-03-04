Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
«Ньюкасл» в последнем туре АПЛ сыграл 1:1 с «Вулверхэмптоном», хотя до 73-й минуты вел в счете. «Ньюкасл» идет на 17-м месте и находится в трех очках от зоны вылета.
После матча главный тренер Стив Брюс объяснил пропущенный гол неудачными действиями команды. Он выпустил Мэтта Ритчи, который не смог нормально объяснить партнерам, как они теперь должны тактически действовать. И через минуту «Ньюкасл» тут же пропустил.
Daily Mail и другие английские источники пишут, что эти слова сильно взбесили Ритчи. После игры он позвонил Брюсу и предложил встретиться. Но тренер попросил подождать до тренировки во вторник и уже тогда поговорить.
Во вторник помощник тренера позвал Ритчи и попросил пойти к Брюсу в кабинет обсудить ситуацию один на один. Но Ритчи психанул, отказался общаться с Брюсом и сказал, что вообще с этим трусом разговаривать больше не хочет.
Брюс сам вышел к игроку на поле, они стали бодаться. И там был примерно такой диалог:
- Ты называешь меня трусом после всего, что я для тебя сделал?!
- Ты сделал для меня все самое ***! [плохое]
Ритчи хотел уйти из «Ньюкасла» зимой, но клуб не смог договориться с «Борнмутом». Даже Брюс говорил, что Ритчи сильно разочарован и может провести остаток сезона немотивированным. До матча с «Вулверхэмптоном» Ритчи не играл почти полтора месяца – шесть игр подряд Брюс оставлял его в запасе.
Sky Sports пишет, что Ритчи уже извинился перед тренером, и они смогли разрешить конфликт. Но в команде ситуация напряженная. У футболистов сразу несколько претензий к Брюсу:
- Ритчи не виноват в том самом пропущенном голе. Публичная критика была не по делу.
- Возможно, Брюс сливает инсайды с тренировок медиа. Например, основной вратарь Карл Дарлоу узнал, что не сыграет с «Вулверхэмптоном» через инсайды в интернете, а не от тренера, который объявил о решении позже.
- Джонджо Шелви участвовал в подкасте, где хвалил Брюса. Всем это показалось неестественным и странным, ведь вся команда настроена против тренера.