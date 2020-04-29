🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека

Еще в январе английские медиа писали об интересе к покупке «Ньюкасла» со стороны представителей Саудовской Аравии. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд ведет сделку под консультацией британского финансиста Аманды Стейвли. Она уже пыталась купить клуб два года назад.

Сейчас все почти закончено. Считается, что стороны договорились, подписали все документы и отправили их на согласование к АПЛ. Но есть две проблемы, из-за которых лига может отказать в регистрации. У обеих проблем есть сторонники и влиятельные лоббисты, которые давят на английских чиновников.