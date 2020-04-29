🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
Еще в январе английские медиа писали об интересе к покупке «Ньюкасла» со стороны представителей Саудовской Аравии. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд ведет сделку под консультацией британского финансиста Аманды Стейвли. Она уже пыталась купить клуб два года назад.
Сейчас все почти закончено. Считается, что стороны договорились, подписали все документы и отправили их на согласование к АПЛ. Но есть две проблемы, из-за которых лига может отказать в регистрации. У обеих проблем есть сторонники и влиятельные лоббисты, которые давят на английских чиновников.
Саудовская Аравия под предлогом конфликта с Катаром незаконно транслирует каналы катарского вещателя. В том числе – топовый мировой футбол
В 1996 году в Катаре появился телеканал Al-Jazira – более свободное и не очень привычное для арабского мира телевидение, где к тому же часто критиковали политику Саудовской Аравии (вскоре там канал запретили). В начале 2010-х Al-Jazira создала два спортивных телеканала, позже основала отдельный холдинг – спортканалы объединились под брендом beIN Sports.
Затем между странами обострились отношения: ближневосточный альянс обвинил Катар в поддержке терроризма, и ряд стран разорвали с ним любую дипломатию. Включая Саудовскую Аравию, где запретили продажи подписок beIN. Вместо этого там продают приставки beoutQ (намек очевиден, be out – дословно – «вне», Q – первая буква названия страны Катар на английском языке).
Принцип работы beoutQ очень прост – вещатель через эту приставку крадет сигнал десятков каналов beIN и закрывает логотип компании своим. Еще более крутые версии приставок содержали вай-фай и устанавливали приложения разных пиратских сервисов.
Катар направил иск во Всемирную торговую организацию, сославшись на то, что beoutQ работает при помощи спутникового вещателя ArabSat, который принадлежит властям Саудовской Аравии. Arabsat обвинила beIN в клевете. Дело передали во Францию, где суд постановил: матчи ЧМ-2018 и женского ЧМ-2019 были незаконно показаны на beoutQ.
Как все это относится к АПЛ? Руководство beIN Sports обратилось к лиге и клубам с требованием заблокировать покупку «Ньюкасла» саудовским принцем. Компания даже намекала, что иначе откажется от телевизионного контракта,. Это повлечет большие денежные потери для всех клубов (порядка 650 миллионов фунтов).
Саудовская Аравия действительно никак не реагирует на пиратство, а правоту катарской телекомпании признает суд – но позиция beIN не самая выигрышная: при отказе от контракта им платить гигантскую неустойку. Плюс формально покупателем «Ньюкасла» будет числиться не принц, а Стэйвли.
Саудовская Аравия и огромные вопросы по правам человека внутри страны.
Правозащитная организация Amnesty International обратилась с письмом к руководителю АПЛ Ричарду Мастерсу. Вот краткое содержание:
• Одобрив сделку по «Ньюкаслу», лига «подвергает себя риску быть одураченной теми, кто хочет использовать престиж футбола для прикрытия действий, которые глубоко аморальны, а еще нарушают международное право и противоречат ценностям АПЛ и мирового футбольного сообщества».
• Пандемия может помешать решить все взвешенно и этически справедливо.
• Сотрудники и фанаты клуба должны внимательнее почитать все про проблемы с правами человека внутри Саудовской Аравии.
Днем позже высказалась Хатидже Дженгиз – жена убитого в 2018 году журналиста Джамала Хашогги. Она считает, что сделка станет пятном на репутации АПЛ и всей Великобритании. В убийстве и расчленении тела журналиста в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле обвиняли принца, а прокуратура страны признала, что убийство было не случайным, а преднамеренным. Хашогги выступал против политики Саудовской Аравии и обвинял принца в преследовании диссидентов.
Принц отвечает на это развитием плана Vision 2030. По нему предусмотрено реформирование сфер жизни Саудовской Аравии. Цели: снизить зависимость Саудовской Аравии от экспорта нефти, сделать страну более открытой, увеличить турпоток – до 30 миллионов туристов ежегодно. До 2018 года Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где женщинам не разрешали водить автомобиль.
В рамках плана внутри страны строится новый мегаполис, инвестируются регионы, приезжают крупнейшие блогеры и устраивается все больше фестивалей. Вероятно, «Ньюкасл» – один из способов интеграции Саудовской Аравии в западный мир.