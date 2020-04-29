Саудовская Аравия

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🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
#Ньюкасл
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