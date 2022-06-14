Группа С на чемпионате мира по футболу 2022
В группе С на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Расписание матчей в группе:
- 22 ноября, 13:00 – группа С: Аргентина – Сауд. Аравия
- 22 ноября, 19:00 – группа С: Мексика – Польша
- 26 ноября, 16:00 – группа С: Польша – Сауд. Аравия
- 26 ноября, 22:00 – группа С: Аргентина – Мексика
- 30 ноября, 22:00 – группа С: Польша – Аргентина
- 30 ноября, 22:00 – группа С: Сауд. Аравия – Мексика
Сборная Аргентины
Успех команды
Аргентина – двукратный чемпион мира. Команда добыла титул в 1978 году, а затем повторила успех через восемь лет уже с Диего Марадоной. Еще дважды аргентинцы уступали в финалах – в 1990 и 2014 годах проигрывали Германии.
Главный тренер: Лионель Скалони
Скалони одержал долгожданную для Аргентины победу в 2021-м. Он выиграл с ней Кубок Америки. Последний раз до этого аргентинцы побеждали на Кубке Америки только в 1993-м.
Ключевой игрок: Лионель Месси
Всем и так известно, чем знаменит великий Лео Месси. Но первый титул с Аргентиной, если не считать победу на Олимпиаде и молодежный чемпионат мира, он добыл как раз со Скалони – в 2021-м.
Успешный новичок: Хулиан Альварес
22-летний форвард «Ривер Плейта» только в прошлом году дебютировал в составе сборной, но уже с тех пор наиграл девять матчей. Он тоже выиграл Кубок Америки, а весной 2022-го забил свой первый гол – Эквадору.
Сборная Саудовской Аравии
Успех команды
Самый первый для нее чемпионат мира был и самым успешным – выход в 1/8 финала. С тех пор саудовцы четырежды выступали на ЧМ, но ни разу не выходили из группы, да и побеждали всего однажды (египтян на ЧМ-2018).
Главный тренер: Эрве Ренар
Ренар известен по успешной работе с африканскими командами. Он выигрывал Кубок Африки с Замбией и Кот-д’Ивуаром, а Марокко выводил на ЧМ-2018. А со сборной Саудовской Аравии уже добился лучшего достижения среди иностранных тренеров по количеству побед.
Ключевой игрок: Салем Аль-Давсари
Главный вингер сборной, наиграл более 60 матчей, забил 17 голов. Именно его гол принес единственную за последние 28 лет победу Саудовской Аравии на ЧМ. Всю жизнь выступает за «Аль-Хиляль», где выиграл 15 трофеев, в том числе и дважды – азиатскую Лигу чемпионов.
Успешный новичок: Салех Аль-Шехри
Сравнительно недавно (с 2020) стал выступать за сборную. С тех пор забил восемь голов в 16 матчах. Особенно урожайным вышел 2021-й год – шесть мячей в пяти разных матчах квалификации к ЧМ.
Сборная Мексики
Успех команды
Мексика дважды выходила в четвертьфиналы чемпионата мира – это ее главные достижения. Есть и любопытный момент – на последних семи ЧМ она регулярно выходила из группы, но и так же регулярно вылетала в первом же раунде плей-офф.
Главный тренер: Херардо Мартино
Экс-тренер «Барселоны» возглавил Мексику в 2019 году и тогда же выиграл с ней Золотой Кубок КОНКАКАФ. Ранее Мартино работал со сборными Аргентины и Парагвая. Примечательно, что он трижды в этих командах доходил до финала Кубка Америки, но каждый раз они уступали.
Ключевой игрок: Ирвинг Лосано
У форварда «Наполи» более полусотни матчей за сборную к 26 годам. Если на прошлый ЧМ он заявлялся как перспективный игрок и забил тогда победный гол Германии, то сейчас – полноценный лидер нападения.
Успешный новичок: Сантьяго Хименес
21-летний нападающий «Крус Асуля» лишь осенью прошлого года дебютировал в составе национальной команды, но с тех пор даже дважды забивал. Правда, оба гола случились в товарищеских матчах – с Чили и Нигерией.
Сборная Польши
Успех команды
Поляки в своей истории дважды завоевывали медали мирового чемпионата. Это произошло в 1974-м и 1982-м годах. Но за последние 35 лет они играли на ЧМ только трижды и ни разу не выходили из группы, неизменно заканчивая этот этап с одной победой и двумя поражениями.
Главный тренер: Чеслав Михневич
После ухода Паулу Соузы с поста главного этот пост занял экс-тренер «Легии». С Михневичем Польша после отмены матча с Россией провела только финальную игру в стыках, где победила Швецию. Так Михневич с помощью одного матча вывел Польшу на ЧМ.
Ключевой игрок: Роберт Левандовски
Один из главных форвардов мира набил за Польшу 76 голов в 131 матче. Левандовски – участник ЧМ и трех Евро. Забивал на каждом из этих трех чемпионатов Европы.
Успешный новичок: Никола Залевски
20-летний юниор впечатлил в играх за «Рому», с которой выиграл в минувшем сезоне Лигу конференций. У него пока всего четыре матча в составе сборной Польши из-за высокой конкуренции на позиции левого вингера.