Группа С на чемпионате мира по футболу 2022

В группе С на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Расписание матчей в группе:

22 ноября, 13:00 – группа С: Аргентина – Сауд. Аравия

22 ноября, 19:00 – группа С: Мексика – Польша

26 ноября, 16:00 – группа С: Польша – Сауд. Аравия

26 ноября, 22:00 – группа С: Аргентина – Мексика

30 ноября, 22:00 – группа С: Польша – Аргентина

30 ноября, 22:00 – группа С: Сауд. Аравия – Мексика

Сборная Аргентины

Успех команды

Аргентина – двукратный чемпион мира. Команда добыла титул в 1978 году, а затем повторила успех через восемь лет уже с Диего Марадоной. Еще дважды аргентинцы уступали в финалах – в 1990 и 2014 годах проигрывали Германии.

Главный тренер: Лионель Скалони

Скалони одержал долгожданную для Аргентины победу в 2021-м. Он выиграл с ней Кубок Америки. Последний раз до этого аргентинцы побеждали на Кубке Америки только в 1993-м.

Ключевой игрок: Лионель Месси

Всем и так известно, чем знаменит великий Лео Месси. Но первый титул с Аргентиной, если не считать победу на Олимпиаде и молодежный чемпионат мира, он добыл как раз со Скалони – в 2021-м.

Успешный новичок: Хулиан Альварес

22-летний форвард «Ривер Плейта» только в прошлом году дебютировал в составе сборной, но уже с тех пор наиграл девять матчей. Он тоже выиграл Кубок Америки, а весной 2022-го забил свой первый гол – Эквадору.