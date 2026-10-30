Криштиану Роналду
Саудовская Аравия
Аль-Наср
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Роналду осталось 15 голов до 1000 за карьеру
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Криштиану Роналду приблизился к исторической отметке в 1000 голов за карьеру. Теперь на счету 41-летнего португальца 985 мячей.
Нападающий «Аль-Насра» оформил хет-трик в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Холудом» (5:3). ГОЛ поставил Роналду оценку 9,1 за игру.
Это 67-й хет-трик в карьере Криштиану и первый с мая 2024 года: 57 хет-триков он оформил на клубном уровне, еще 10 – в составе сборной.
До отметки в 1000 голов Роналду осталось забить 15 мячей. Контракт нападающего с «Аль-Насром» действует до конца нынешнего сезона.
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