Роналду осталось 15 голов до 1000 за карьеру

Криштиану Роналду приблизился к исторической отметке в 1000 голов за карьеру. Теперь на счету 41-летнего португальца 985 мячей.

Нападающий «Аль-Насра» оформил хет-трик в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Холудом» (5:3). ГОЛ поставил Роналду оценку 9,1 за игру.

Это 67-й хет-трик в карьере Криштиану и первый с мая 2024 года: 57 хет-триков он оформил на клубном уровне, еще 10 – в составе сборной.

До отметки в 1000 голов Роналду осталось забить 15 мячей. Контракт нападающего с «Аль-Насром» действует до конца нынешнего сезона.