Душан Влахович
Криштиану Роналду
Ювентус
Серия А
Фиорентина
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#Душан Влахович #Криштиану Роналду #Ювентус #Серия А #Фиорентина

Влахович перешел в «Ювентус». Он взял седьмой номер, который был у Роналду

вчера, 22:10

Карьера Душана Влаховича в «Фиорентине»:

  • 3,5 года в команде.
  • 108 матчей.
  • 49 голов.
  • 8 ассистов.
  • Плюс 22 матча, 20 голов и 1 голевая за примаверу «Фиорентины».

28 января в свой 22-й день рождения Душан Влахович перешел в «Ювентус». Transfermarkt пишет, что «Юве» заплатил за него 81,6 млн евро. Клуб представил его таким роликом:

Влахович взял седьмой номер, который до него носил Криштиану Роналду.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм «Ювентуса»
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