Душан Влахович
Криштиану Роналду
Ювентус
Серия А
Фиорентина
Влахович перешел в «Ювентус». Он взял седьмой номер, который был у Роналду
вчера, 22:10
Карьера Душана Влаховича в «Фиорентине»:
- 3,5 года в команде.
- 108 матчей.
- 49 голов.
- 8 ассистов.
- Плюс 22 матча, 20 голов и 1 голевая за примаверу «Фиорентины».
28 января в свой 22-й день рождения Душан Влахович перешел в «Ювентус». Transfermarkt пишет, что «Юве» заплатил за него 81,6 млн евро. Клуб представил его таким роликом:
Влахович взял седьмой номер, который до него носил Криштиану Роналду.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые