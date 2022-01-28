Влахович перешел в «Ювентус». Он взял седьмой номер, который был у Роналду

Карьера Душана Влаховича в «Фиорентине»:

3,5 года в команде.

108 матчей.

49 голов.

8 ассистов.

Плюс 22 матча, 20 голов и 1 голевая за примаверу «Фиорентины».

28 января в свой 22-й день рождения Душан Влахович перешел в «Ювентус». Transfermarkt пишет, что «Юве» заплатил за него 81,6 млн евро. Клуб представил его таким роликом: