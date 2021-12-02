В Италии опять скандал с махинацией финансами: «Ювентус» покрывал долги через лазейку в правилах. Что за это будет и как с этим связан Роналду?
В Италии бушует новый финансовый скандал. В отношении «Ювентуса» уже открыто дело в прокуратуре Италии. Также есть сомнения по сделкам ряд других команд в Серии А. Все из-за плюсваленц, которые много лет были обычным явлением в итальянском футболе, но сейчас стали способом обхода правил финансового Фэйр-плей.
Какие еще плюсваленцы?
Для объяснения этого термина воспользуемся расшифровкой с английского сайта Forbes:
«Плюсваленца (Plusvalenza) – это итальянский термин, обозначающий прирост капитала, полученный от продажи актива, такого как акции, облигации или недвижимость. Обычно он используется для описания разницы между (более высокой) продажной ценой и (более низкой) себестоимости конкретного актива».
Очень простыми словами: разница между продажей и стоимостью на данный момент.
В футболе это работает так. Допустим, клуб Х купил футболиста Y за 60 млн евро и подписал его на три года. 60 млн евро – общая балансовая стоимость, и она будет уменьшаться на 20 млн евро каждый год после подписания контракта (потому что 60/3=20). Через год он будет стоить 40 млн евро, через 2 – 20 млн. Через три – 0, потому что его контракт закончится и он станет свободным агентом.
В этой ситуации важно смотреть на стоимость перепродажи игроков. Допустим, если клуб X продал этого игрока Y через два года после подписания трехлетнего контракта за 25 млн евро. При его общей балансовой стоимости плюсваленца рассчитывается так: 25-20=5. То есть 5 млн евро – плюсваленца в этом случае.
Если балансовая стоимость игрока на момент продажи выше суммы, за которую клуб избавился от этого игрока, то плюсваленца уходит в минус. Берем тот же пример с футболистом Y, перешедшим за 60 млн евро и подписавшим контракт на 3 года. Если через два сезона клуб продаст его за 15 млн евро, то плюсваленца уходит до -5 млн (15-20=-5).
Это очень простое объяснение плюсваленцы, не учитывающее зарплату-брутто (то есть размер заработной платы до вычета). Ситуацию с плюсваленцей на примере реальных клубов объяснил Алексей Симченко, автор телеграм-канала NapoliMania:
«Наполи» в 2013 году купил Альбиоля за 12 млн евро, а продал его через 6 лет «Вильярреалу» в три раза дешевле – 4 млн евро. Но прирост капитала составил +3,8 млн, потому что балансовая стоимость испанца к тому моменту – 170 тыс. Верди купили у «Болоньи» за 24,5 млн, через год он отправился в аренду с обязательным правом выкупа, а еще через год «Торино» выкупил его за 22 млн. Прирост капитала – 11 млн. Если бы мы завтра продавали Инсинье – вся сумма бы ушла в плюсваленцу, потому что Лоренцо воспитанник. Есть и примеры в минус. Камило Сунига уходил в «Уотфорд» за 1 тыс евро, хотя балансовая стоимость была 10,2 тыс. В итоге – минус 9,2 тыс».
Почему тогда в Италии ведется масштабное расследование?
Потому что итальянские клубы занимаются фиктивным приростом капитала. То есть покупают многих игроков за неоправданно большие суммы и продают их примерно за те же деньги. Это создает фейковый прирост капитала в графе финансовой отчетности и позволяет им плевать на правила ФФП.
То же самое касается и подозрительных обменов. Если клубы обмениваются двумя игроками, то ставят одинаковый ценник. При этом он может быть существенно выше их балансовой стоимость на текущий момент. Совершив обмен, клубы получают плюсваленцу по формуле: оценочная стоимость-балансовая стоимость игрока на данный момент. При этом ни одна из сторон не заплатила деньги другой.
Почему тогда накинулись на «Ювентус»?
Сюжет «Ювентуса» настолько интересен, что им занимается CONSOB – Национальная комиссия по делам общества и биржи, официальный государственный орган Италии. Он следит за состоянием рынка ценных бумаг. Forbes пишет, что CONSOB изучает 62 сделки клубов Серии А, состоявшиеся с 2019-го по 2021-й года. 42 из них произошли с участием «Ювентуса».
Еще дело «Ювентуса» ведет CODACONS – некоммерческая организация по защите прав потребителей. Она тоже ведет расследование и ищет доказательства для самых серьезных санкций в адрес «Ювентуса».
Вот список некоторых подозрительных сделок с участием клуба:
• Возможно, главная – обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барселоны» в 2020-м. Пьянич получил оценку в 60 млн евро, Артур – в 72. В то же время балансовая стоимость Пьянича составляла 6,4 млн евро. Без участия денег в этой сделке «Юве» получил плюсваленцу в 53,6 млн евро.
• В январе-2021 «Юве» приобрел у «Дженоа» Николо Ровеллу за 18 млн евро, за полгода до окончания его контракта. И сразу же отправил его в аренду на полтора года.
В «Дженоа» в обратном направлении одновременно с трансфером Ровеллы приехали Маноло Портанова и Элиа Петрелли за те же 18 млн евро (10+8).
• Странный обмен Марли Аке на Франко Тонджа из «Марселя» (воспитанники клубов). «Юве» получил плюсваленцу в 8 млн евро. Хотя рыночная стоимость Аке составляла 2,5 млн евро.
• Зарплата Криштиану Роналду во время локдауна. Но сам Роналду не под следствием, прокуратура Италии допросит его.
• Есть масса молодых игроков, которые никогда не выступали за основу «Юве». Их уход летом-2021 принес клубу 29,8 млн плюсваленцы.
С помощью фиктивной плюсваленцы «Ювентус» покрывает огромнейшую дыру в бюджете. Fanpage.it ссылается на отчетность «Ювентуса» и пишет: без сомнительных сделок за три года «Ювентус» ушел был в минус на 620 млн евро. Но фиктивная плюсваленца обеспечила «Юве» прирост капитала в размере 282 млн евро
Так «Ювентус» маскировал операционные убытки:
- 2019 год: получал 39 млн евро вместо 171.
- 2020 год: 89 вместо 202.
- 2021 год: 209 вместо 240.
Сейчас после прослушки записей телефонных разговоров под подозрения попали ряд топ-руководителей «Ювентуса». В их числе президент Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед. Бывший спортдир клуба Фабио Паратичи, работающий сейчас в «Тоттенхэме», тоже стал участником разбирательств.
Почему ситуация «Ювентуса» опаснее, чем у других команд?
Все просто. «Ювентусом» занимается масса организаций:
1. CONSOB, как уже и писали.
2. CODACONS, как уже и писали.
3. Прокуратура Пьемонта и Guardia di Finanza (итальянское правоохранительное агентство под руководством министра экономики и финансов). Вот это уже серьезно, потому что прокуратура заинтересовалась именно способом закрытия огромных убытков. И это единственный случай в Италии, когда дело по плюсваленцам в сделках футбольных клубов передана в прокуратуру региона.
4. Федерация футбола Италии. Ее участие реальное в этих разборках.
Санкции после завершения дела в адрес «Ювентуса» могут быть абсолютно любым: денежный штраф, лишение очков, какие-нибудь трансферные запреты. Но CODACONS настаивает на том, что «Ювентус» за счет финансовых манипуляций добился побед нечестным путем. Если организация докажет это, то вполне возможен вариант, при котором она направит в Федерацию запрос о понижении «Ювентуса» в Серию В и лишения титулов. CODACONS связана с Олимпийским комитетом Италии, и ее президент Марко Донцелли говорит:
«Помимо индивидуальных санкций, клуб не будет освобожден от наказания. По этой причине ради тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и Федеральную прокуратуру с просьбой о переводе «Ювентуса» в Серию B и отмене последних титулов в лиге, выигранных после этих потенциально незаконных операций».
Ну а как другие клубы участвуют в этих разборках?
Пока что формально. Под подозрениями есть некоторые сделки, но никто не нарушил на уровне «Ювентуса». Примеры сомнительных сделок:
- «Интер». Ионуц Раду. 1 июля 2019 года он перешел в «Дженоа» из «Интера» за 8 млн евро. Через 11 дней вернулся за 10,6 млн. Или переход Андреа Пинамонти в «Дженоа» 19,5 млн евро в сентябре-2020. И его возвращение обратно спустя 10 дней за 21 млн евро.
- «Наполи»: переход Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020-м. Формальная сумма трансфера – 71 млн евро. Но «Наполи» покрыл 15 млн евро включениями в сделку Орестиса Карнезиса и трех молодых игроков: Чиро Палмери, Луиджи Лигуори и Клаудио Манци. Балансовая стоимость Карнезиса и трех юниоров в то время суммарно были существенно ниже 15 млн евро.
Но этими клубами еще не занялись прокуратуры регионов.