В Италии опять скандал с махинацией финансами: «Ювентус» покрывал долги через лазейку в правилах. Что за это будет и как с этим связан Роналду?

Какие еще плюсваленцы?

Для объяснения этого термина воспользуемся расшифровкой с английского сайта Forbes:

«Плюсваленца (Plusvalenza) – это итальянский термин, обозначающий прирост капитала, полученный от продажи актива, такого как акции, облигации или недвижимость. Обычно он используется для описания разницы между (более высокой) продажной ценой и (более низкой) себестоимости конкретного актива».

Очень простыми словами: разница между продажей и стоимостью на данный момент.

В футболе это работает так. Допустим, клуб Х купил футболиста Y за 60 млн евро и подписал его на три года. 60 млн евро – общая балансовая стоимость, и она будет уменьшаться на 20 млн евро каждый год после подписания контракта (потому что 60/3=20). Через год он будет стоить 40 млн евро, через 2 – 20 млн. Через три – 0, потому что его контракт закончится и он станет свободным агентом.

В этой ситуации важно смотреть на стоимость перепродажи игроков. Допустим, если клуб X продал этого игрока Y через два года после подписания трехлетнего контракта за 25 млн евро. При его общей балансовой стоимости плюсваленца рассчитывается так: 25-20=5. То есть 5 млн евро – плюсваленца в этом случае.

Если балансовая стоимость игрока на момент продажи выше суммы, за которую клуб избавился от этого игрока, то плюсваленца уходит в минус. Берем тот же пример с футболистом Y, перешедшим за 60 млн евро и подписавшим контракт на 3 года. Если через два сезона клуб продаст его за 15 млн евро, то плюсваленца уходит до -5 млн (15-20=-5).