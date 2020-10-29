«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
Если пройти эволюцию до конца, что будет дальше?
Сегодняшний «Ювентус» – большой, сильный, брендовый – начался в мае 2010-го, когда президентом клуба стал Андреа Аньелли. До него «Ювентус» возвращался из Серии B и очищался от мафиозного, а внутри руководства шли микровойны.
Аньелли сразу запустил перестройку. Особенно он надавил на руководящие должности и менеджмент. Одна из главных перестановок – приход Беппе Маротты. В октябре 2010-го Маротта стал гендиректором «Юве», а уже летом 2011-го собрал команду, которая вернула в Турин чемпионство и больше не отпускала.
Маротта пригласил Конте, купил Пирло и Видаля. В первом же сезоне «Юве» ни разу не проиграл и взял Серию А впервые с сезона-2005/06 (то чемпионство было аннулировано). Следующим летом «Юве» бесплатно взял Погба. Маротта так и работал: минимум затрат и только точечные трансферные решения.
Так «Юве» постепенно развивался: и футбольно (ни одного упущенного чемпионства), и как бренд (плавно прибавлял в популярности и первым в Италии стал самоокупаемым). Главное – плавное развитие, любимая фраза Маротты: «Нам нужна эволюция, а не революция».
В середине десятых футбольно «Юве» дошел до уровня топ-3 клубов мира – дважды за три года выходил в финал ЛЧ. И с того момента (2017-2018 года) начал меняться еще сильнее и в другую сторону.
«Видимо, клуб слишком вырос»
Аньелли решил: клуб должен не просто выходить в финалы Лиги чемпионов. Он должен расширяться как компания, становится большим во всех смыслах и приносить максимум денег.
Перезапуск начался, когда Аньелли поменял эмблему клуба – на более стильную. Еще «Юве» отказался от традиционных полос на форме и продал название стадиона.
Следующий важный шаг – покупка Роналду. Это было не только маркетинг-вложение, но и заявление: теперь мы можем купить, кого захотим.
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И завершающее решение Аньелли: расставание с Мароттой. «Ювентусу» больше не нужна была экономия, выгодные трансферы и ориентированность на футбольный результат.
За пять дней до ухода Маротта получил приз лучшему менеджеру года по версии ФИФА. Но расставание было логичным: «Мы в последнее время потеряли общий язык с Аньелли. Он управлял ростом клуба последние восемь лет. Видимо, клуб слишком вырос».
Очень точные слова. «Ювентус» за пару лет стал одним из самых коммерчески направленных клубов мира. На официальном сайте и часто в заявлениях клуб говорит, что «Ювентус» – это бизнес. Маротта – тоже бизнес: он приносил деньги и развивал клуб. Но узко – только внутри игры. «Ювентусу» в один момент этого стало мало.
Твой лучший игрок не подходит твоему тренеру? Плевать
Уход Маротты больше всех шокировал Аллегри – он потерял в клубе человека, с которым был в близкой рабочей связи: «Честно говоря, для меня это шок. Он сделал «Ювентус» командой-победителем. Он лучший в Европе. Не знаю, что еще сказать».
С Роналду и без Маротты у Аллегри вышел самый слабый сезон в «Юве». Итальянские источники писали, что у Аллегри упал авторитет в команде, он злился, что потерял контроль над трансферами.
Это вне поля. А на поле – легкий регресс был заметен в сезоне до этого. А в 2018/19 стало очевидно: Аллегри сложнее выжимать из «Юве» максимум + добавился Роналду, с которым команда не могла быть гибкой (один из главных козырей Аллегри).
И еще – клуб хотел стать более привлекательным. Прагматичный Аллегри перестал соответствовать. Нужно было что-то зрелищное и модное. На тот момент Сарри казался именно таким: доминирующим, зрелищным, атакующим.
Это была серьезная непоследовательность руководства «Юве». Они не учли, что система игры Сарри и Роналду не подходят друг другу. То есть клуб сам организовал раскол в футбольном направлении, пытаясь совместить несовместимое.
Сарри выкуривает по 60 сигарет в день. Заболел пневмонией – а все равно ходит с пачкой
Во время матчей Лиги чемпионов Сарри жует сигаретные фильтры. Курить сигареты запрещено регламентом
Пирло никогда никого не тренировал? Зато он хороший парень
Через год «Ювентус» уволил Сарри. Кого назначать? Точно нельзя возвращаться к старому – прагматичному и непродаваемому. Системный атакующий тренер сейчас точно не нужен, потому что есть Роналду. И что делать?
То, чего до этого не делал ни один топ клуб: назначить главным человека, который вообще никогда не тренировал. Даже детей.
Со стороны это было похоже на растерянность и псих «Ювентуса: уволили Сарри и не знали, кого назначить, плюс коронакризис. На самом деле назначение Пирло – продуманное решение. Вот почему:
- Назначить тренера совсем без опыта – действительно дерзкое решение. А дерзость – это про новый стиль «Юве». Плюс это зрелище – следить, как человек учится тренировать и ищет стиль. Реалити.
- Желание влиться в тренд, когда тренерами становятся свежие легенды. Как Гвардиола, Зидан, Лэмпард. К тому же Пирло – любимец мира. Поэтому это еще и милое решение.
- После Сарри «Ювентусу» нельзя ошибаться. Вторая грубая ошибка – уже совсем другая репутация (например, если бы провалился условный Почеттино). А Пирло – это способ избежать грубой ошибки. Потому что мы рискнули, дали шанс молодому и своему. Не получилось – но кто же знал, какой Пирло тренер? Мы тоже не знали. А если получится – мы главные гении мирового футбола.
- В голове Пирло его команда должна играть в самый атакующий, современный и зрелищный футбол в мире. Он сам об этом много говорит. Боссам нравится. Но все это пока только в голове Пирло.
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Просто факт: с момента последнего финала ЛЧ (сезон-2016/17) «Ювентус» вышел из тройки лучших клубов мира (больше даже не доходил до полуфинала), но уверенно зашел в пятерку футбольных бизнес-империй. Поэтому не нужно удивляться, что клуб принимает решения в ущерб футбольным результатам, но в плюс бизнесу.
Еще Пирло выгоден тем, что его можно будет практически безболезненно уволить, если у него не получится. У Гвардиолы как раз контракт с «Сити» летом 2021-го заканчивается. Возможно, Аньелли изначально держал этот вариант в голове. И не стал брать элитного тренера с большой зарплатой. Чтобы дождаться того, кого он уже давно сильно хочет.