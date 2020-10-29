«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд

Если пройти эволюцию до конца, что будет дальше?

Сегодняшний «Ювентус» – большой, сильный, брендовый – начался в мае 2010-го, когда президентом клуба стал Андреа Аньелли. До него «Ювентус» возвращался из Серии B и очищался от мафиозного, а внутри руководства шли микровойны.

Аньелли сразу запустил перестройку. Особенно он надавил на руководящие должности и менеджмент. Одна из главных перестановок – приход Беппе Маротты. В октябре 2010-го Маротта стал гендиректором «Юве», а уже летом 2011-го собрал команду, которая вернула в Турин чемпионство и больше не отпускала.

Маротта пригласил Конте, купил Пирло и Видаля. В первом же сезоне «Юве» ни разу не проиграл и взял Серию А впервые с сезона-2005/06 (то чемпионство было аннулировано). Следующим летом «Юве» бесплатно взял Погба. Маротта так и работал: минимум затрат и только точечные трансферные решения.

Так «Юве» постепенно развивался: и футбольно (ни одного упущенного чемпионства), и как бренд (плавно прибавлял в популярности и первым в Италии стал самоокупаемым). Главное – плавное развитие, любимая фраза Маротты: «Нам нужна эволюция, а не революция».