Оказывается, тот самый гол Роналду через себя Буффону помог ему перейти в «Ювентус»
3 апреля 2020-го одному из самых памятных событий Лиги чемпионов исполнилось ровно два года. «Реал» разгромил 3:0 «Ювентус» в четвертьфинале, но один эпизод в матче запомнили даже больше счета. В нем участвовали суперзвезды, и он вышел очень эффектным.
Криштиану Роналду забил гол Джанлуиджи Буффону в падении через себя. Действующий обладатель «Золотого мяча» поразил ворота самого раскрученного вратаря мира самым сложным акробатическим ударом в футболе. Журналисты посчитали, что гол был забит с высоты 2,23 метра.
Видео гола можно посмотреть здесь.
«Реал» играл в гостях, но фанаты «Ювентуса» встретили этот гол овацией. Криштиану понравилось – реакцию хозяев он отметил еще на поле.
После игры Роналду еще раз выразил восторг овацией: «Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо! То, что они сделали, просто фантастика».
Тогда никто не мог ожидать, что уже через несколько месяцев стадион «Юве» станет для Роналду домашним. Выиграв с «Реалом» в Киеве очередную Лигу чемпионов, он бросил фразу, которую обсуждали не реже чем саму победу: «За «Реал» было очень приятно играть, ответ о будущем дам позже». Заодно был раскритикован Серхио Рамосом за неуместные рассуждения.
В июле Роналду официально перешел в «Ювентус». «Настало время открыть новый этап в жизни», – сказал он, пока все гадали над истинными причинами. Слухи об обиде Роналду на то, что «Реал» не помог ему с налогами, развеял босс клуба Флорентино Перес: «Он хотел перемен и улучшения контракта и добился этого в «Ювентусе». У нас никогда не было проблем, даже из-за денег».
И все же деньги до сих пор считаются одной из причин ухода Криштиану, который всегда хотел зарабатывать не меньше Лионеля Месси. В «Ювентусе» он, по данным Forbes, получает 30 миллионов евро в год.
«Ювентус» обеспечил финансовые условия, но что еще помогло Роналду определиться с выбором? Тот гол через себя в падении, вернее, реакция трибун стадиона на него. С тех пор нередко писали, что овации чужих фанатов сильно тронули футболиста.
Подтвердил это и спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, рассказав, что гол заставил их задуматься даже о трансфере: «Эта сумасшедшая идея возникла после четвертьфинала ЛЧ в Турине, когда Криштиану забил в падении через себя, а наши болельщики устроили ему овации. Мы встретились с его агентом Жорже Мендешом на той же неделе. Он рассказал, что Роналду поразило внимание со стороны болельщиков. Он был под впечатлением, и сказал, что хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе».
Позже на официальном сайте УЕФА его гол был признан лучшим в прошлом сезоне.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Никогда это не забуду, особенно реакцию болельщиков на стадионе», – отреагировал Роналду.