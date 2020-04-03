Оказывается, тот самый гол Роналду через себя Буффону помог ему перейти в «Ювентус»

После игры Роналду еще раз выразил восторг овацией: «Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо! То, что они сделали, просто фантастика».

Тогда никто не мог ожидать, что уже через несколько месяцев стадион «Юве» станет для Роналду домашним. Выиграв с «Реалом» в Киеве очередную Лигу чемпионов, он бросил фразу, которую обсуждали не реже чем саму победу: «За «Реал» было очень приятно играть, ответ о будущем дам позже». Заодно был раскритикован Серхио Рамосом за неуместные рассуждения.

В июле Роналду официально перешел в «Ювентус». «Настало время открыть новый этап в жизни», – сказал он, пока все гадали над истинными причинами. Слухи об обиде Роналду на то, что «Реал» не помог ему с налогами, развеял босс клуба Флорентино Перес: «Он хотел перемен и улучшения контракта и добился этого в «Ювентусе». У нас никогда не было проблем, даже из-за денег».

И все же деньги до сих пор считаются одной из причин ухода Криштиану, который всегда хотел зарабатывать не меньше Лионеля Месси. В «Ювентусе» он, по данным Forbes, получает 30 миллионов евро в год.