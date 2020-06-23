Розовый цвет на форме «Ювентуса» не мода, а вековая история. Так сделали основатели

Черно-белые полосы взялись позже – то ли от «Ноттс Каунти», то ли от «Удинезе», то ли от розового «Палермо»

«Ювентус» основан в 1897 году – и первые шесть лет играл в нежно-розовом. На тот момент в Турине жило много студентов из Палермо, где первые клубы появились на 5-7 лет раньше. Все они носили розовый цвет – это повлияло на «Ювентус».

С сезона-1900/01 по сезон-1902/03 игроки «Ювентуса» играли вообще в одних и тех же майках. За три года они выцвели и протерлись. Основатели клуба искали на замену.

Есть три легенды, что было дальше.

1. Клуб отравил запрос на английскую фабрику. В заказе четко указаны розовые майки. Но владелец-фабрики болел за «Ноттс Каунти», у которого была (и есть) полосатая черно-белую форма. Поэтому он сделал скидку и отправил в Турин полосатые майки.

Один из основателей «Юве» англичанин Джон Сэвидж не стал ругаться, а просто отдал футболистам обновленную форму. С тех пор основная расцветка у «Ювентуса» черно-белая, а сами клубы стали побратимами. Они часто приглашали друг друга на товарищеские матчи. А «Ювентус» даже позвал «Ноттс Каунти» на открытие стадиона.