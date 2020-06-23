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Розовый цвет на форме «Ювентуса» не мода, а вековая история. Так сделали основатели
На форме «Юве» часто появляется розовый. Сезон-2011/12 – розовая джерси с черной звездой.
Сезон-2015/16. В такой шедевры вбивали Мората и Погба. И да, это ее надевал Дрейк.
Сейчас у «Ювентуса» есть розовый на черно-белой-полосатой форме – это тонкая полоска по центру.
Черно-белые полосы взялись позже – то ли от «Ноттс Каунти», то ли от «Удинезе», то ли от розового «Палермо»
«Ювентус» основан в 1897 году – и первые шесть лет играл в нежно-розовом. На тот момент в Турине жило много студентов из Палермо, где первые клубы появились на 5-7 лет раньше. Все они носили розовый цвет – это повлияло на «Ювентус».
С сезона-1900/01 по сезон-1902/03 игроки «Ювентуса» играли вообще в одних и тех же майках. За три года они выцвели и протерлись. Основатели клуба искали на замену.
Есть три легенды, что было дальше.
1. Клуб отравил запрос на английскую фабрику. В заказе четко указаны розовые майки. Но владелец-фабрики болел за «Ноттс Каунти», у которого была (и есть) полосатая черно-белую форма. Поэтому он сделал скидку и отправил в Турин полосатые майки.
Один из основателей «Юве» англичанин Джон Сэвидж не стал ругаться, а просто отдал футболистам обновленную форму. С тех пор основная расцветка у «Ювентуса» черно-белая, а сами клубы стали побратимами. Они часто приглашали друг друга на товарищеские матчи. А «Ювентус» даже позвал «Ноттс Каунти» на открытие стадиона.
2. «Ювентус» дружил с основателями «Удинезе» и вдохновлялся им. Так вместо розового появился черно-белый.
3. «Ювентус» сам сознательно изменил цветы, чтобы его не путали с «Палермо».
Сам Джон Сэвидж подчеркивал историческую важность розового, но ни разу не сказал, какая легенда верна.
«Розовый – это наша история. «Ювентус» будет расти и однажды станет сильнейшим клубом в Европе. Нам нравится наша полосатая форма. Думаю, дальше это будет основной комплект. Но мне будет приятно, если следующее поколение «Ювентуса» не откажется и от розового».