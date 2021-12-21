Удинезе

Удине
Udinese
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Марко Сильвестри М. Сильвестри 		Вра 31 33 0 0 1 0
50
Родриго Бекао Р. Бекао 		Защ 26 33 2 1 9 0
11
Уолес Уолес 		Пол 27 31 1 1 6 0
10
Жерар Деулофеу Ж. Деулофеу 		Нап 28 30 12 3 6 0
16
Науэль Молина Н. Молина 		Защ 24 30 7 1 6 1
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Ближайшие матчи
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
Удинезе
-:-
Салернитана
Матч перенесен
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
Матч перенесен
Италия. Серия А , 19 тур
Удинезе
-
Салернитана
-
Италия. Серия А , 19 тур
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:00
Сассуоло
-:-
Удинезе
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:00
Италия. Серия А , 36 тур
Сассуоло
-
Удинезе
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Удинезе
-:-
Специя
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Италия. Серия А , 37 тур
Удинезе
-
Специя
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Салернитана
-:-
Удинезе
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Салернитана
-
Удинезе
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
10
Торино
35 12 11 12 45:37 47
11
Сассуоло
35 12 10 13 60:61 46
12
Удинезе
34 10 13 11 54:53 43
13
Болонья
35 11 10 14 39:48 43
14
Эмполи
35 9 10 16 46:65 37
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Интер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
35 тур
Удинезе
1
Интер
2
Италия. Серия А , 35 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
Фиорентина
0 : 4
Удинезе
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
20 тур
Фиорентина
0
Удинезе
4
Италия. Серия А , 20 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Болонья
2
Удинезе
2
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
33 тур
Удинезе
4
Эмполи
1
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Венеция
1 : 2
Удинезе
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Венеция
1
Удинезе
2
Италия. Серия А , 32 тур
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