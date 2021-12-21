Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Марко Сильвестри М. Сильвестри
|Вра
|31
|33
|0
|0
|1
|0
|
50Родриго Бекао Р. Бекао
|Защ
|26
|33
|2
|1
|9
|0
|
11Уолес Уолес
|Пол
|27
|31
|1
|1
|6
|0
|
10Жерар Деулофеу Ж. Деулофеу
|Нап
|28
|30
|12
|3
|6
|0
|
16Науэль Молина Н. Молина
|Защ
|24
|30
|7
|1
|6
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
10
|35
|12
|11
|12
|45:37
|47
|
11
|35
|12
|10
|13
|60:61
|46
|
12
|34
|10
|13
|11
|54:53
|43
|
13
|35
|11
|10
|14
|39:48
|43
|
14
|35
|9
|10
|16
|46:65
|37
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