Миранчук впервые за пять игр Серии А вышел на замену. У него ни одного полного матча и ноль голов за «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч девятого тура Серии А против «Удинезе». Это пятая игра подряд, где он не попадает в стартовый состав.

Четыре прошлых матчей в чемпионате он провел в запасе, но вышел на замену против «Удинезе». На 66-й минуте Миранчук заменил Йосипа Иличича.

В этом сезоне Миранчук дважды выходил в стартовом составе «Аталанты», но заменялся. Всего он семь раз появлялся на поле во всех турнирах и ни разу не провел полный матч.

Единственное голевое действие Миранчука за «Аталанту» в этом сезоне – ассист в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».