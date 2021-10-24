Алексей Миранчук
Серия А
Аталанта
Удинезе
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#Алексей Миранчук #Серия А #Аталанта #Удинезе

Миранчук впервые за пять игр Серии А вышел на замену. У него ни одного полного матча и ноль голов за «Аталанту»

3 часа назад

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч девятого тура Серии А против «Удинезе». Это пятая игра подряд, где он не попадает в стартовый состав.

Четыре прошлых матчей в чемпионате он провел в запасе, но вышел на замену против «Удинезе». На 66-й минуте Миранчук заменил Йосипа Иличича.

В этом сезоне Миранчук дважды выходил в стартовом составе «Аталанты», но заменялся. Всего он семь раз появлялся на поле во всех турнирах и ни разу не провел полный матч.

Единственное голевое действие Миранчука за «Аталанту» в этом сезоне – ассист в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Малиновский 56
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Beto 90
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Источник:
Гол
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