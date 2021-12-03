Серия А
Лацио
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#Серия А #Лацио #Удинезе

«Лацио» – «Удинезе»: восемь голов и три красные карточки на двоих

13 часов назад

«Лацио» и «Удинезе» встретились в Риме в рамках 15-го тура Серии А. И сыграли 4:4 в матче с тремя удалениями.

  • «Лацио» проигрывал 0:2 к 32-й минуте.
  • Иммобиле забил, но «Лацио» проиграл первый тайм 1:3.
  • «Лацио» во втором тайме за пять минут сравнял счет – 3:3.
  • После этого команды обменялись удалениями.
  • На 79-й минуте Ачерби вывел вперед «Лацио» – 4:3.
  • «Удинезе» сравнял на 90+9, а через минуту остался вдевятером.

Вот так это было:

Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 34
Педро 51
Милинкович-Савич 56
Ачерби 82
4:4
Матч завершен
Удинезе
Удине
Бету 17
Бету 32
Молина 44

«Лацио» идет на девятом месте в Серии А после 15 туров, «Удинезе» – 14-й.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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jgjo77
13 часов назад
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