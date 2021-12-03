Серия А
Лацио
Удинезе
«Лацио» – «Удинезе»: восемь голов и три красные карточки на двоих
13 часов назад
«Лацио» и «Удинезе» встретились в Риме в рамках 15-го тура Серии А. И сыграли 4:4 в матче с тремя удалениями.
- «Лацио» проигрывал 0:2 к 32-й минуте.
- Иммобиле забил, но «Лацио» проиграл первый тайм 1:3.
- «Лацио» во втором тайме за пять минут сравнял счет – 3:3.
- После этого команды обменялись удалениями.
- На 79-й минуте Ачерби вывел вперед «Лацио» – 4:3.
- «Удинезе» сравнял на 90+9, а через минуту остался вдевятером.
Вот так это было:
«Лацио» идет на девятом месте в Серии А после 15 туров, «Удинезе» – 14-й.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
13 часов назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить