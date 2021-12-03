«Лацио» – «Удинезе»: восемь голов и три красные карточки на двоих

«Лацио» и «Удинезе» встретились в Риме в рамках 15-го тура Серии А. И сыграли 4:4 в матче с тремя удалениями.

«Лацио» проигрывал 0:2 к 32-й минуте.

Иммобиле забил, но «Лацио» проиграл первый тайм 1:3.

«Лацио» во втором тайме за пять минут сравнял счет – 3:3.

После этого команды обменялись удалениями.

На 79-й минуте Ачерби вывел вперед «Лацио» – 4:3.

«Удинезе» сравнял на 90+9, а через минуту остался вдевятером.

Вот так это было: