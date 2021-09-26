Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅

Орел – символ «Лацио». Никто не знает, почему так. Но футбольные историки пишут, что это связано с одним из первых президентом общество «Лацио» Фортунато Баллерини (он руководил командой с 1902-го по 1922-й). По некоторым данным, Баллерини выбрал орла в качестве символа «Лацио», потому что в Лацио (регион Рима) было много орлов.

Но долгое время орел не появлялся на домашних матчах «Лацио». Первоначально эту идею продвинул действующий президент клуба Клаудио Лотито. В 2010-м он увидел летающего вокруг стадиона «Бенфики» орла и понял, что эту же фишку можно использовать и для его «Лацио». Лотито обратился к римскому дрессировщику птиц Хуану Бернабе и купил у него американского беркута за 7500 тысяч евро. Самого Бернабе Лотито взял на штатную должность в клуб – с того момента он отвечал за хорошее состояние птицы. А помогал Хуану Бернабе его брат Хосе Мария.

Изначально руководство «Лацио» предлагало фанатам четыре варианта имени для орлицы – Либера, Виттория, Скеджиа и Олимпия. Победил последний вариант. С того момента перед домашними матчами «Лацио» летает орлица Олимпия.