Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
26 сентября в римском дерби сошлись «Лацио» и «Рома». И «Лацио» победил – 3:2. Факты про матч:
- Педро – третий футболист в истории, который забивал в римском дерби как за «Лацио», так и за «Рому».
- Первая победа Маурицио Сарри в римском дерби.
- Первое поражение Жозе Моуринью в римском дерби пришлось на первый такой матч. До него точно так же начинал Луис Энрике.
«Лацио» победил, а вся команда праздновала с символом клуба – орлом. Эльсеид Хюсай:
Педро:
Посмотрите, какой радостный Маурицио Сарри:
Вот еще кадры с Сарри:
Орел – символ «Лацио». Никто не знает, почему так. Но футбольные историки пишут, что это связано с одним из первых президентом общество «Лацио» Фортунато Баллерини (он руководил командой с 1902-го по 1922-й). По некоторым данным, Баллерини выбрал орла в качестве символа «Лацио», потому что в Лацио (регион Рима) было много орлов.
Но долгое время орел не появлялся на домашних матчах «Лацио». Первоначально эту идею продвинул действующий президент клуба Клаудио Лотито. В 2010-м он увидел летающего вокруг стадиона «Бенфики» орла и понял, что эту же фишку можно использовать и для его «Лацио». Лотито обратился к римскому дрессировщику птиц Хуану Бернабе и купил у него американского беркута за 7500 тысяч евро. Самого Бернабе Лотито взял на штатную должность в клуб – с того момента он отвечал за хорошее состояние птицы. А помогал Хуану Бернабе его брат Хосе Мария.
Изначально руководство «Лацио» предлагало фанатам четыре варианта имени для орлицы – Либера, Виттория, Скеджиа и Олимпия. Победил последний вариант. С того момента перед домашними матчами «Лацио» летает орлица Олимпия.
Иногда «Лацио» брал в аренду орла у «Бенфики». Иногда выпускал собственную Олимпию. Лотито много раз подвергался критике итальянских медиа, которые писали, что птица находится в плохом состоянии. В 2019-м Лотито даже ответил:
«В распоряжении клуба есть две птицы. Я лично нанимал людей, которые обеспечивают им должную защиту и хорошие условия. Мы готовы предоставить все сертификаты о проверки в ветклинике – мы полностью обследуем наших орлов дважды в год на Сардинии. Поэтому уколы журналистов бессмысленны и беспочвенны. Орлы с радостью летают над «Олимпико» перед домашними матчами «Лацио».