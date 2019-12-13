«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!

UPD: Исправляемся, мы выпустили материал не разобравшись до конца. Символ «Бенфики» – действительно белоголовый орлан, а не орел. Но в португальском языке эти виды птиц называются немного иначе, чем у нас. Águia-das-estepes – это степной орел, Águia-de-cabeça-branca – это тот самый орлан белоголовый, а, к примеру, Águia-real – это вообще беркут.

Все они объединяются одним словом Águia, которое означает принадлежность птиц к подсемейству орлиные. И официальное название символа клуба, Águia Vitória, не уточняет, к какому именно роду он относится – орлы или орланы. Проблемы возникли лишь при переводе, потому что в португальской классификации орланы являются частью подсемейства орлиных, а в российской – нет.

Наверное, вы видели классную традицию «Бенфики» перед домашними матчами. Каждый раз за несколько минут до начала игры над фанатским сектором открывается гнездо, и из него вылетает орлица Витория. Покружив немного над полем, она приземляется на щит с логотипом «Бенфики».