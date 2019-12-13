«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!
UPD: Исправляемся, мы выпустили материал не разобравшись до конца. Символ «Бенфики» – действительно белоголовый орлан, а не орел. Но в португальском языке эти виды птиц называются немного иначе, чем у нас. Águia-das-estepes – это степной орел, Águia-de-cabeça-branca – это тот самый орлан белоголовый, а, к примеру, Águia-real – это вообще беркут.
Все они объединяются одним словом Águia, которое означает принадлежность птиц к подсемейству орлиные. И официальное название символа клуба, Águia Vitória, не уточняет, к какому именно роду он относится – орлы или орланы. Проблемы возникли лишь при переводе, потому что в португальской классификации орланы являются частью подсемейства орлиных, а в российской – нет.
Наверное, вы видели классную традицию «Бенфики» перед домашними матчами. Каждый раз за несколько минут до начала игры над фанатским сектором открывается гнездо, и из него вылетает орлица Витория. Покружив немного над полем, она приземляется на щит с логотипом «Бенфики».
Орлица – символ клуба. Основатели «Бенфики» подразумевали благородие, силу и мужество, размещая ее на эмблеме клуба. И здесь появляется важная придирка. Кажется, история об орлице – это миф. Похоже, Витория – белоголовый орлан.
Почему так
В пользу варианта с орлом говорит сам клуб.
Например, сайт «Бенфики». Если зайти в раздел «символы», то там найдете слово «eagle», что в переводе с английского значит «орел». Орлан по-английски – «bald eagle». И если второй вариант все-таки верен, то пояснение символа на официальном сайте клуба можно засчитать как сокращение.
А вот интервью с Андре Родригесом. Он занимается с Виторией и Глориозой (другой орлан, который периодически подменяет Виторию на предматчевом представлении). Родригес, рассказывая об уходе за птицами и о их распорядке дня, называет их орлами.
Но другие источники (не клуб, но все-таки авторитетные) говорят, что «Бенфика» перед матчами запускает все-таки орлана, а не орла:
• Текст CNN о роли птиц на футбольных стадионах. Авторы Гэри Морли и Танкреди Палмери вспоминают, как «Лацио» купил у «Бенфики» белоголового орлана Олимпию за 125 тысяч евро. Журналисты называют «Бенфику» клубом, символ которого именно орлан ( «bald eagle»).
• Испанское медиа ABC тоже называет Виторию орланом.
• У Irish Times (одно из самых популярных медиа в Ирландии) есть текст о том, как «Бенфика» разбиралась с блогером – в прошлом году он слил данные клуба о финансах. Заглавная фотография с птицей, на подписи – «белоголовый орлан».
• А это пост The Guardian с перформансом фанатов «Бенфики» перед матчем с «Баварией» в 2016 году. Там тоже белоголовый орлан.
В чем различия между орланом и орлом
Они оба относятся к семейству ястребиных, но это две абсолютно разные птицы. Традиционный окрас орла – коричневый или темный цвет. На голове белоголовых орланов белые перья (у молодых орланов на голове темное оперение. Когда орланы взрослеют, перья светлеют), за что они и получили свое название.
У орланов и орлов есть еще несколько важных различий.
Первое – лапы: у орлов в отличии от орланов густое оперение на лапах.
Второе – клюв. У орланов он: а) Больше; б) Светлее.
Третье – взмах крыльев орла напоминает латинскую букву V. В то время как взмах крыльев орланов образует почти что прямую линию.
Орлы – птицы, часто охотящееся на суше. У орланов другой ареал обитания. Орланы чаще всего питаются рыбой и небольшими млекопитающими, которые живут рядом с водоемами. Поэтому гнезда орланов чаще можно увидеть рядом с водоемами.