Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
Маурицио Сарри пришел в «Лацио» 9 июня и через полтора месяца попал в героическую историю. Пару недель назад «Лацио» начал подготовку к сезону. Несмотря на коронавирус, клуб пустил часть фанатов на тренировку. На одной из них произошел конфликт.
Фанаты наезжали на Ведата Мурики. Они выкрикивали оскорбления и призывали его убраться из клуба. Тогда в ситуацию вмешался Маурицио Сарри. Он подошел к фанатам и сказал: «Послушайте, если вы не прекратите, я выгоню всех!»
Фанаты послушали. Кто-то даже прокричал: «Браво». Видео момента:
Немного фактов про Мурики:
• Нападающий. В апреле ему исполнилось 27 лет.
• С 2014-го по 2020-й играл в Турции.
• 15 сентября 2020 года перешел в «Лацио». Клуб заплатил за него 18,5 млн евро. С того момента он провел 34 матча и забил 2 гола.
• Мурики до 2014-го выступал за юношеские сборные Албании. А теперь играет за Косово.
• Сейчас «Лацио» настроен на продажу Мурики. Football Italia писал, что в прошлом сезоне у него были конфликты с Индзаги и его тренерским штабом. В конце июля были встречи между представителями Мурики и спортдиром «Лацио» Игли Таре.
• По некоторым данным, им интересуется «Фенербахче», за который футболист уже выступал. Возвращение в Турцию было бы неплохим шагом для Мурики. У него там есть автомобильный бизнес.
• У Мурики было тяжелое детство. Из-за войны он покинул родной Призрен и укрылся вместе с семьей в Албании. Сам Мурики говорил:
«Нам приходилось спать на бутылках в подвале два дня. И у нас иногда не было ничего съестного, кроме молока. Обычно мы ели хлеб с луком утром, на обед и ужин. Сербы говорили нам, что разбомбят дом, если мы не сбежим. И мы сбежали».
• Мурики говорил, что никогда не вернется в родные края. Ему не позволит сделать это страх из детства. Сейчас у него есть жилье в Стамбуле. После полугода в Риме сказал:
«Мне нравится здесь. Я бы жил в Италии, когда закончу карьеру. Эта страна нравится мне по темпераменту».