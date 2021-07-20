Маурицио Сарри
Серия А
Лацио
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#Маурицио Сарри #Серия А #Лацио

Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»

34 минуты назад

инстаграм «Лацио»

Маурицио Сарри пришел в «Лацио» 9 июня и через полтора месяца попал в героическую историю. Пару недель назад «Лацио» начал подготовку к сезону. Несмотря на коронавирус, клуб пустил часть фанатов на тренировку. На одной из них произошел конфликт.

Фанаты наезжали на Ведата Мурики. Они выкрикивали оскорбления и призывали его убраться из клуба. Тогда в ситуацию вмешался Маурицио Сарри. Он подошел к фанатам и сказал: «Послушайте, если вы не прекратите, я выгоню всех!»

Фанаты послушали. Кто-то даже прокричал: «Браво». Видео момента:

Немного фактов про Мурики:

• Нападающий. В апреле ему исполнилось 27 лет.

• С 2014-го по 2020-й играл в Турции.

• 15 сентября 2020 года перешел в «Лацио». Клуб заплатил за него 18,5 млн евро. С того момента он провел 34 матча и забил 2 гола.

• Мурики до 2014-го выступал за юношеские сборные Албании. А теперь играет за Косово.

• Сейчас «Лацио» настроен на продажу Мурики. Football Italia писал, что в прошлом сезоне у него были конфликты с Индзаги и его тренерским штабом. В конце июля были встречи между представителями Мурики и спортдиром «Лацио» Игли Таре.

• По некоторым данным, им интересуется «Фенербахче», за который футболист уже выступал. Возвращение в Турцию было бы неплохим шагом для Мурики. У него там есть автомобильный бизнес.

• У Мурики было тяжелое детство. Из-за войны он покинул родной Призрен и укрылся вместе с семьей в Албании. Сам Мурики говорил:

«Нам приходилось спать на бутылках в подвале два дня. И у нас иногда не было ничего съестного, кроме молока. Обычно мы ели хлеб с луком утром, на обед и ужин. Сербы говорили нам, что разбомбят дом, если мы не сбежим. И мы сбежали».

• Мурики говорил, что никогда не вернется в родные края. Ему не позволит сделать это страх из детства. Сейчас у него есть жилье в Стамбуле. После полугода в Риме сказал:

«Мне нравится здесь. Я бы жил в Италии, когда закончу карьеру. Эта страна нравится мне по темпераменту».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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