Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»

Немного фактов про Мурики:

• Нападающий. В апреле ему исполнилось 27 лет.

• С 2014-го по 2020-й играл в Турции.

• 15 сентября 2020 года перешел в «Лацио». Клуб заплатил за него 18,5 млн евро. С того момента он провел 34 матча и забил 2 гола.

• Мурики до 2014-го выступал за юношеские сборные Албании. А теперь играет за Косово.

• Сейчас «Лацио» настроен на продажу Мурики. Football Italia писал, что в прошлом сезоне у него были конфликты с Индзаги и его тренерским штабом. В конце июля были встречи между представителями Мурики и спортдиром «Лацио» Игли Таре.

• По некоторым данным, им интересуется «Фенербахче», за который футболист уже выступал. Возвращение в Турцию было бы неплохим шагом для Мурики. У него там есть автомобильный бизнес.

• У Мурики было тяжелое детство. Из-за войны он покинул родной Призрен и укрылся вместе с семьей в Албании. Сам Мурики говорил:

«Нам приходилось спать на бутылках в подвале два дня. И у нас иногда не было ничего съестного, кроме молока. Обычно мы ели хлеб с луком утром, на обед и ужин. Сербы говорили нам, что разбомбят дом, если мы не сбежим. И мы сбежали».