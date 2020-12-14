«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались

Так что произошло на самом деле?

Была ли ссора между Гасперини и Гомесом во время матча с «Мидтьюлландом»? Да. Журналисты, которые работали на той игре, говорили, что еще до перерыва между Гасперини и Гомесом был не очень приятный разговор. Гомес несколько раз прокричал «Нет!», а потом не вернулся на поле после перерыва.

А теперь о ситуации в раздевалке:

• Фабрицио Романо пишет, что Гомес и Гасперини подрались прямо в перерыве того матча.

• Гомеса в этом конфликте поддержал Иличич – это самые авторитетные игроки «Аталанты». К тому же они оба любимчики Гасперини.

• После матча Гасперини подал в отставку – клуб не принял его запрос. Об этом знал весь состав.

Изначально Гасперини не комментировал этот конфликт. Но потом итальянские журналисты доконали его, и он выступил:



«Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Она неприятная со всех сторон. Если честно, то не стоит задавать мне сейчас вопросы про будущее Гомеса. Посмотрим, как решит ситуацию сам клуб».