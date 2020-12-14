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Алексей Миранчук
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#Аталанта #Лига чемпионов #Футбол #Алексей Миранчук #Серия А #Йосип Иличич #Аякс #Алехандро Гомес #Мидтьюлланд #Джан Пьеро Гасперини #Удинезе

«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались

час назад

1 декабря «Аталанта» дома сыграла вничью с «Мидтьюлландом» и вышла на второе место в своей группе Лиги чемпионов. Ничего не говорило о скандале и проблеме.

На следующий день после этого появился инсайд, что капитан Алехандро Гомес отказался выполнять установку Гасперини. Здесь важно подчеркнуть: именно отказался, поэтому после перерыва Гасперини заменил его.

Прошло две недели с того матча. «Аталанта» не комментирует ситуацию внутри клуба. Но итальянские журналисты пишут: там пожар. Гасперини пытался уйти из «Аталанты», его отставку не одобрило руководство. Сейчас выступает сам Гомес: говорит, как только он уйдет, все узнают правду.

www.imago-images.de/Global Look Press

Так что произошло на самом деле?

Была ли ссора между Гасперини и Гомесом во время матча с «Мидтьюлландом»? Да. Журналисты, которые работали на той игре, говорили, что еще до перерыва между Гасперини и Гомесом был не очень приятный разговор. Гомес несколько раз прокричал «Нет!», а потом не вернулся на поле после перерыва.

А теперь о ситуации в раздевалке:

• Фабрицио Романо пишет, что Гомес и Гасперини подрались прямо в перерыве того матча.

• Гомеса в этом конфликте поддержал Иличич – это самые авторитетные игроки «Аталанты». К тому же они оба любимчики Гасперини.

• После матча Гасперини подал в отставку – клуб не принял его запрос. Об этом знал весь состав.

Изначально Гасперини не комментировал этот конфликт. Но потом итальянские журналисты доконали его, и он выступил:

«Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Она неприятная со всех сторон. Если честно, то не стоит задавать мне сейчас вопросы про будущее Гомеса. Посмотрим, как решит ситуацию сам клуб».

www.imago-images.de/Global Look Press

После матча с «Мидтьюлландом» Гомес сыграл только 90 минут – вышел в матче с «Аяксом», но не попал в заявку на игру с «Удинезе» и «Фиорентиной». По данным от La Gazzetta dello Sport, это очень не понравилось Иличичу, отношения с которым у Гасперини тоже накаляются.

И да, Иличич после матча с «Мидтьюлландом» вообще не играл за «Аталанту». На нем Гасперини отдельно заострил внимание:

«Самое грустное заключается в том, что в этот конфликт втянули Йосипа. Это было неправильно».

Что будет дальше с Гомесом

Пока что Италия бурлит в слухах. Но примерно все акцентируют на одной линии – Гомес может уйти из «Аталанты» уже в январе. Это подтверждают и некоторые авторитетные источники. Например, Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Ди Марцио даже конкретизирует: самый предметный интерес у «Торино». Сам Гомес тоже думает в сторону ухода. Сегодня он опубликовал такой текст у себя в инстаграме:

инстаграм Алехандро Гомеса

Перевод:

«Дорогие болельщики, решил пообщаться с вами через социальные сети.

Хочу сказать вам, что когда я уйду из команды, то вы узнаете всю правду. Вы давно меня знаете и понимаете то, какой я на самом деле. С любовью, ваш капитан».

Как это повлияет на Миранчука

Прямо – никак. Он не участвует в конфликте, он восстановился от ковида и совсем недавно присоединился к тренировкам с основой.

Косвенно – да. Гасперини злее и нервознее. Атмосфера внутри команды хуже, журналисты без конца атакуют провокационными вопросами. Впереди – решающие матчи (в Серии А «Аталанта» седьмая, в Лиге чемпионов ее ждет «Реал»), а команда, возможно, останется без главной звезды и лучшего игрока.

Если вместе с Гомесом уйдет Иличич (что очень вероятно, ведь они хорошие друзья), тогда шансов у Миранчука проявить себя будет значительно больше. Почитайте наш текст про конкуренцию Миранчука и Иличича:

Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Мидтьюлланд
#Джан Пьеро Гасперини
#Удинезе