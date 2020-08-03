Иличич пропустит ЛЧ из-за депрессии от измены жены. Раньше он боялся заболеть и умереть во сне

Позапрошлым летом Иличич тоже страдал. В 2018-м он подхватил болезнь лимфоузлов, долго лежал в больнице с осложнениями и из-за этого не перешел в «Интер». Это наложилось на переживания из-за смерти бывшего одноклубника по «Фиорентине» Давиде Астори.

«Тогда я просто боялся спать. Не мог забыть о том, что случилось с Астори, боялся того же. А что если не проснусь? Но тот период точно сделал меня сильнее ментально. Я просто мечтал вернуться к нормальной жизни, даже не задумываясь о футболе», – вспоминал Иличич.

Он перетерпел и вернулся. Сентябрь – дебют в сезоне, октябрь – хет-трик, ноябрь – два ассиста с «Интером», декабрь – хет-трик. Весной – третье место с «Аталантой», позже – лучший сезон в карьере и ЛЧ-покер в Валенсии.

Будет здорово, если сейчас Иличич вернется так же.