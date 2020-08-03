Иличич пропустит ЛЧ из-за депрессии от измены жены. Раньше он боялся заболеть и умереть во сне
15+8 – статистика Йосипа Иличича по «гол плюс пас» за сезон Серии А.
0+0 – цифры Иличича после рестарта. 11 июля он сыграл с «Ювентусом» и досрочно завершил сезон.
Иличич точно не сыграет в августе против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Есть три версии:
- Просто травма. Хотя тот же Transfermarkt, который аккуратно ведет статистику травм, про это ничего не знает.
- Травма и депрессия. То есть травма была, но вылилась в депрессию, на которую повлияла ситуация с пандемией во всем мире и конкретно в Бергамо.
3. Наиболее вероятная версия – депрессия из-за измены жены. Иличич приехал в Словению сделать жене сюрприз, а поймал ее в постели с другим мужчиной. Теперь думает насчет завершения карьеры.
Сейчас в инстаграме Иличича удалены все фото с женой. Остались только редкие с прошлых лет:
Жена Иличича – Тина Половина. Они встретились в 2009 году (вместе тренировались в одной системе). Говорят, жест после забитых голов Иличич посвящает ей.
В интервью в начале 2020 года Тина рассказывала о себе так:
- Она бегунья, соревновалась в школе, была частью молодежной сборной по легкой атлетике.
- Когда познакомилась с Иличичем, он показался ей веселым, общительным и обходительным.
- Они всегда были вместе – Тина жила и в Палермо, и во Флоренции, и в Бергамо, где играл Иличич.
- Очень гордится тем, что Иличич играет за такую сильную команду.
Позапрошлым летом Иличич тоже страдал. В 2018-м он подхватил болезнь лимфоузлов, долго лежал в больнице с осложнениями и из-за этого не перешел в «Интер». Это наложилось на переживания из-за смерти бывшего одноклубника по «Фиорентине» Давиде Астори.
«Тогда я просто боялся спать. Не мог забыть о том, что случилось с Астори, боялся того же. А что если не проснусь? Но тот период точно сделал меня сильнее ментально. Я просто мечтал вернуться к нормальной жизни, даже не задумываясь о футболе», – вспоминал Иличич.
Он перетерпел и вернулся. Сентябрь – дебют в сезоне, октябрь – хет-трик, ноябрь – два ассиста с «Интером», декабрь – хет-трик. Весной – третье место с «Аталантой», позже – лучший сезон в карьере и ЛЧ-покер в Валенсии.
Будет здорово, если сейчас Иличич вернется так же.
«Он очень чувствительный, очень щедрый и добрый», – говорила о нем жена. «Мы звали его «бабушка Йосип», – посмеивался Джан Пьеро Гасперини. – Просто он очень хорошо ко всем относился. Нам нужно было убедить его быть старательнее на тренировках. Как только он изменил мышление, перестал быть «бабушкой», а стал «профессором». С того момента он и возродился».