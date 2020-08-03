Йосип Иличич
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#Йосип Иличич #Футбол #Аталанта #Серия А

Иличич пропустит ЛЧ из-за депрессии от измены жены. Раньше он боялся заболеть и умереть во сне

03 августа, 19:06

AFLO / Global Look Press

15+8 – статистика Йосипа Иличича по «гол плюс пас» за сезон Серии А.

0+0 – цифры Иличича после рестарта. 11 июля он сыграл с «Ювентусом» и досрочно завершил сезон.

Иличич точно не сыграет в августе против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Есть три версии:

  1. Просто травма. Хотя тот же Transfermarkt, который аккуратно ведет статистику травм, про это ничего не знает.
  2. Травма и депрессия. То есть травма была, но вылилась в депрессию, на которую повлияла ситуация с пандемией во всем мире и конкретно в Бергамо.

3. Наиболее вероятная версия – депрессия из-за измены жены. Иличич приехал в Словению сделать жене сюрприз, а поймал ее в постели с другим мужчиной. Теперь думает насчет завершения карьеры.

Сейчас в инстаграме Иличича удалены все фото с женой. Остались только редкие с прошлых лет:

Инстаграм Иличича

Инстаграм Иличича

Инстаграм Иличича

Жена Иличича – Тина Половина. Они встретились в 2009 году (вместе тренировались в одной системе). Говорят, жест после забитых голов Иличич посвящает ей.

В интервью в начале 2020 года Тина рассказывала о себе так:

  • Она бегунья, соревновалась в школе, была частью молодежной сборной по легкой атлетике.
  • Когда познакомилась с Иличичем, он показался ей веселым, общительным и обходительным.
  • Они всегда были вместе – Тина жила и в Палермо, и во Флоренции, и в Бергамо, где играл Иличич.
  • Очень гордится тем, что Иличич играет за такую сильную команду.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Позапрошлым летом Иличич тоже страдал. В 2018-м он подхватил болезнь лимфоузлов, долго лежал в больнице с осложнениями и из-за этого не перешел в «Интер». Это наложилось на переживания из-за смерти бывшего одноклубника по «Фиорентине» Давиде Астори.

«Тогда я просто боялся спать. Не мог забыть о том, что случилось с Астори, боялся того же. А что если не проснусь? Но тот период точно сделал меня сильнее ментально. Я просто мечтал вернуться к нормальной жизни, даже не задумываясь о футболе», – вспоминал Иличич.

Он перетерпел и вернулся. Сентябрь – дебют в сезоне, октябрь – хет-трик, ноябрь – два ассиста с «Интером», декабрь – хет-трик. Весной – третье место с «Аталантой», позже – лучший сезон в карьере и ЛЧ-покер в Валенсии. 

Будет здорово, если сейчас Иличич вернется так же.

XinHua / Global Look Press

«Он очень чувствительный, очень щедрый и добрый», – говорила о нем жена. «Мы звали его «бабушка Йосип», – посмеивался Джан Пьеро Гасперини. – Просто он очень хорошо ко всем относился. Нам нужно было убедить его быть старательнее на тренировках. Как только он изменил мышление, перестал быть «бабушкой», а стал «профессором». С того момента он и возродился».

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