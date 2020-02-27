Де Брюйне ненавидит Куртуа из-за измены девушки – и именно ему забил свой первый пенальти за «Ман Сити»
«Ман Сити» обыграл «Реал» (2:1) из-за гола с пенальти от Кевина Де Брюйне. Для этого сезона такой факт сам по себе уже выглядит интересно. Только в АПЛ «Сити» прямо сейчас имеет серию из четырех нереализованных пенальти. Их пробовали забить четыре разных футболиста – ни у кого не вышло. Поэтому в ключевой момент матча ЛЧ к точке пошел Кевин Де Брюйне.
Де Брюйне имеет много достоинств при одном выраженном карьерном минусе – он очень редко бьет одиннадцатиметровые. В 2014-м Де Брюйне дважды забивал с пенальти в матчах за сборную Бельгии. В октябре 2016-го впервые попробовал в «Ман Сити» – неудачно пробил «Эвертону». Матч завершился ничьей 1:1, а Де Брюйне до игры с «Реалом» пенальти больше не бил.
Свой первый гол с одиннадцатиметрового в составе «Ман Сити» Де Брюйне забил в ворота Тибо Куртуа. Вместе они играют в составе сборной Бельгии – это безобидная часть истории. Они же делили одну девушку – в этом кроется целый драматический сюжет, который тянется уже несколько лет. Возможно, именно из-за той истории Де Брюйне пошел к точке в матче против «Реала».
В 2014 году Де Брюйне представил автобиографию, где рассказал об измене своей девушки Каролины Лиен. Оказалось, что она изменила ему на отдыхе в Мадриде, где неожиданно встретилась с Тибо Куртуа. Каролина потом рассказала свою версию истории, где сделала виноватым уже самого Де Брюйне. Тот изменил ей первым (и не раз), а Куртуа просто показался совсем другим человеком.
Каролина не осталась ни с кем из футболистов, а их конфликт только прогрессировал. Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс даже хотел исключить Куртуа из сборной, но Де Брюйне не стал накалять ситуацию. Вильмотс все равно встал на сторону Де Брюйне и плохо относился к Куртуа. В апреле 2018 года Куртуа писал в твиттере, что подал на тренера в суд. Тогда Вильмотс обвинил его в сливе информации.
Де Брюйне и Куртуа адекватно существуют внутри сборной Бельгии, но на клубном уровне сохраняется агрессия. Когда Куртуа уехал в «Реал», Де Брюйне спросили об отношении к этому трансферу. Ответ такой: «Меня не интересует его карьера. Он хотел играть в «Реале»? Возможно, его мечта сбылась, и я рад, что он покинул «Челси», потому что в Англии должны играть лучшие футболисты».
Пару лет назад Де Брюйне забивал Куртуа, когда тот еще играл в Англии в составе «Челси». 30 сентября 2017 года «Ман Сити» с минимальным счетом обыграл «Челси» в матче АПЛ. Де Брюйне забил единственный гол в той игре. Новый выход против Куртуа – новый победный мяч.