Де Брюйне ненавидит Куртуа из-за измены девушки – и именно ему забил свой первый пенальти за «Ман Сити»

Свой первый гол с одиннадцатиметрового в составе «Ман Сити» Де Брюйне забил в ворота Тибо Куртуа. Вместе они играют в составе сборной Бельгии – это безобидная часть истории. Они же делили одну девушку – в этом кроется целый драматический сюжет, который тянется уже несколько лет. Возможно, именно из-за той истории Де Брюйне пошел к точке в матче против «Реала».

В 2014 году Де Брюйне представил автобиографию, где рассказал об измене своей девушки Каролины Лиен. Оказалось, что она изменила ему на отдыхе в Мадриде, где неожиданно встретилась с Тибо Куртуа. Каролина потом рассказала свою версию истории, где сделала виноватым уже самого Де Брюйне. Тот изменил ей первым (и не раз), а Куртуа просто показался совсем другим человеком.

Каролина не осталась ни с кем из футболистов, а их конфликт только прогрессировал. Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс даже хотел исключить Куртуа из сборной, но Де Брюйне не стал накалять ситуацию. Вильмотс все равно встал на сторону Де Брюйне и плохо относился к Куртуа. В апреле 2018 года Куртуа писал в твиттере, что подал на тренера в суд. Тогда Вильмотс обвинил его в сливе информации.