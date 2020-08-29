Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
Алексей Миранчук переходит в «Аталанту». Итальянские инсайдеры (Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо) пишут, что трансфер уже согласован – за 14,5 миллиона евро.
Сделку воспринимают очень позитивно: «Аталанта» – сильный европейский клуб; Гасперини – мастер, делающий из перспективных игроков топ-звезд. Но у нас есть опасения – потому что Миранчуку в «Аталанте» будет очень сложно.
Когда у Миранчука нет свободы – он так себе. Это проявляется в сборной
Миранчук сформировался и вышел на высокий уровень, когда Юрий Семин вернулся в «Локомотив». Семин сразу дал Миранчуку относительную свободу в атаке и роль, которая освободила его от интенсивной работы без мяча.
Структура игры Семина в атаке так и строится: у игроков много свободы, и они решают моменты на индивидуальном мастерстве. Чем сильнее становился Алексей Миранчук, тем больше игра «Локомотива» строилась вокруг него.
Это переросло в зависимость, когда в клуб пришел новый тренер Николич. В этом сезоне как будто бы все в атаке «Локомотива» зависело от Миранчука. И он не подводил – в четырех играх забил два гола и отдал голевую передачу.
Но вот в сборной у Миранчука все по-другому. У Черчесова есть четко выстроенная система, в которой:
- Атакующие полузащитники должны много отрабатывать в обороне.
- У игроков атаки нет такой свободы, как в «Локомотиве».
- Атакующая игра заточена под другого игрока – Дзюбу.
Поэтому в сборной Миранчук выступал не так ярко, часто выпадал и вообще не всегда проходил в состав. На чемпионате мира отыграл всего 60 минут, сейчас чаще выходит на замену и провел в сборной всего один полный матч за карьеру.
Черчесов сам намекал, что ожидает от Миранчука большего: «Он сейчас набрал форму. Надеемся, что и в сборной он будет играть так же по-хозяйски, как в «Локомотиве».
В «Аталанте» будет так же сложно, как в сборной. Но по-другому сложно
Футбол «Аталанты» – это тоже четко выстроенная система. Но она отличается от той, что в сборной России.
• В «Аталанте» игроки должны много-много работать без мяча, но при этом быть техничными. Техника у Миранчука есть, физику – придется подтягивать. Там ему не позволят отдыхать без мяча, как это было в «Локо».
• В атаке тоже все структурно – такого не было ни в «Локомотиве», ни в сборной. В «Локо» – индивидуальное мастерство, в сборной – контратаки и заточенность на Дзюбу, в «Аталанте» – позиционная игра, где есть место свободе, нет ориентира на одного игрока и нужен высокий уровень сыгранности. Для Миранчука это непривычная система игры.
• Еще в сборной у Миранчука были проблемы с единоборствами, в которые в «Локо» он шел реже. Серия А и Гасперини заставят его бороться за мячи и жестче ставить корпус. Черчесов тоже говорил об этом минусе Миранчука, когда комментировал его возможный трансфер в «Аталанту»:
«Если отъезд состоится, может, выйдет из той зоны комфорта, которая у него в «Локомотиве», где все вокруг него вертится. В сборной не так. Глядишь, в той же Италии добавит «мускулатуры», сможет «работать локтями», что поможет ему в сборной».
Большой минус для Миранчука: он не застанет предсезонку
Вероятнее всего, он будет долго привыкать. И первый сезон, возможно, он потратит на адаптацию. Так что ждать много игровых минут от него не стоит.
Ему надо привыкнуть к методам Гасперини, но это не проблема – многие футболисты из состава долго осваиваются в системе Гасперини. Примеры:
- Малиновский. Свой первый гол в Серии А он забил только спустя полгода. Более-менее стабильно в основе стал играть к 27-му туру (и то: чередовал матчи в старте и со скамейки).
- Дувану Сапате в сезоне-2018/19 чемпионата Италии понадобилось 10 матчей, чтобы забить первый гол за «Аталанту». Дальше он уже разыгрался.
- Марио Пашалич. Он год не мог закрепиться в основе и только в сезоне-2019/20 стал ее стабильным участником. Именно прошлый сезон повлиял на решение «Аталанты» выкупить его у «Челси».
Плюс у Миранчука не будет полноценной предсезонки. Для новичков это важнейший период, за который они могут привыкнуть к команде, прочувствовать ее ритм и игровые направления. Плохая новость для Алексея Миранчука: у него такой возможности не будет.
Миранчук получил травму в матче со «Спартаком». «Локо» анонсировал его возвращение в общую группу только в период матчей сборных (то есть до 6 сентября). В это время он уже должен быть в Италии, где пройдет медосмотр для «Аталанты».
Есть подозрение, что изначально Гасперини и его штаб поберегут Миранчука в стартовых матчах – возможно, до октября мы его в матчах Серии А не увидим.
Главный конкурент Миранчука – Иличич. Но он слишком нестабилен из-за ментальных проблем
Иличич – один из лучших в составе «Аталанте», его невозможно выбить, если он форме. Но ему 32 года. Временами Иличича накрывает депрессия, иногда появляются неожиданные болячки – все это выносит его из состава в самый неподходящий момент.
Тут просто две истории про это:
1. В 2018-м он набрал неплохую форму и был близок к трансферу в «Интер». Болезнь лимфоузлов и инфекция оставили его без футбола на полтора месяца. Он вернулся, но: а) Переход в «Интер» сорвался; б) Пришлось заново набирал форму.
2. Сейчас он просто уехал в Словению посреди сезона из-за депрессии. Серьезно: в тот момент, когда «Аталанта» достигла еврокубкового пика, а он сам вышел на высочайший уровень в карьере. Ну и да: клуб ждет его в сентябре, но пока что нет никакой информации по возвращению Иличича.
Все это – преимущество Миранчука: нестабильный Иличич в любой момент может вылететь, и Гасперини в срочном порядке понадобится игрок со схожим функционалом. Но когда Иличич в порядке, это с огромной вероятностью прибьет Миранчука ко скамейке.
Плюсы Иличича в этой ситуации заключаются лишь в знании системы и требований Гасперини. За три года совместной работы Гасперини хорошо изучил Иличича, научился использовать сильнейшие стороны и зауважал его:
«Иличич – фундаментальный игрок для нас. Это был сезон его имени вплоть до марта, Йосип громил всех как в серии А, так и в Европе.Это как «Ювентус» без Дибалы, «Лацио» без Иммобиле или даже «Интер» без Лукаку».