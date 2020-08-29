Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию

Когда у Миранчука нет свободы – он так себе. Это проявляется в сборной

Миранчук сформировался и вышел на высокий уровень, когда Юрий Семин вернулся в «Локомотив». Семин сразу дал Миранчуку относительную свободу в атаке и роль, которая освободила его от интенсивной работы без мяча.

Структура игры Семина в атаке так и строится: у игроков много свободы, и они решают моменты на индивидуальном мастерстве. Чем сильнее становился Алексей Миранчук, тем больше игра «Локомотива» строилась вокруг него.

Это переросло в зависимость, когда в клуб пришел новый тренер Николич. В этом сезоне как будто бы все в атаке «Локомотива» зависело от Миранчука. И он не подводил – в четырех играх забил два гола и отдал голевую передачу.

Но вот в сборной у Миранчука все по-другому. У Черчесова есть четко выстроенная система, в которой: