«Аталанта» названа в честь богини, которая убивала кентавров и была вскормлена медведицей

Аталанта не хотела выходить замуж. И даже убила двух кентавров, которые хотели лишить ее девственности. И делала это странно, предлагая сразиться в беге. Она пропускала кентавра, потом догоняла и убивала его. Схитрил ее будущий муж Гиппомен, который бросал ей вслед золотые яблоки. Аталанта их поднимала и не успела его догнать. Пришлось выйти замуж и родить ему сына.