«Аталанта» названа в честь богини, которая убивала кентавров и была вскормлена медведицей
В древнегреческой мифологии описано, что совсем маленькую Аталанту отец оставил на горе Парфений, потому что он очень хотел мальчика. Аталанта выжила – ее вскормила медведица, а потом подобрали и воспитали охотники. Поэтому она была крутой воительницей: отлично стреляла из лука и быстро бегала. И, например, она убила капидонского вепря – на него в Греции охотились лучшие воины.
Аталанта не хотела выходить замуж. И даже убила двух кентавров, которые хотели лишить ее девственности. И делала это странно, предлагая сразиться в беге. Она пропускала кентавра, потом догоняла и убивала его. Схитрил ее будущий муж Гиппомен, который бросал ей вслед золотые яблоки. Аталанта их поднимала и не успела его догнать. Пришлось выйти замуж и родить ему сына.
Футбольная «Аталанта» появилась в начале 20-го века благодаря швейцарским студентам. Они основали клуб «Бергамо», но потом часть команды откололась и назвалась в честь древнегреческой богини. Болельщики так и стали называть клуб La Dea – «богиня». Название клуб выбрал из-за скорости Аталанты. Тем более, тогда это было спортивное общество, где еще занимались и бегом.