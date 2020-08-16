Миранчук – 🔥. Забивает почти все голы «Локомотива» и готовится к трансферу в Европу
Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» заканчивается в 2021 году. Сезон-2019/20 он доиграл полноценно, а новый может продолжить уже не в «Локо». Новости по Миранчуку летом 2020-го – это постоянные голы и вечные слухи об уходе. На Миранчука по-прежнему претендуют клубы из Италии, но сам он еще играет важную роль в «Локомотиве».
Миранчук вывел «Локо» в Лигу чемпионов и сгладил приход Николича
Когда сезон-2019/20 возобновился после паузы из-за пандемии коронавируса, Алексей Миранчук забивал почти все голы «Локомотива». У него огромный вклад в общий успех команды, которая заняла второе место в РПЛ, напрямую попала в Лигу чемпионов, а сейчас выиграла оба матча на старте. Все это было уже после смены тренера.
Что сейчас делает Миранчук:
🚂 В конце сезона-2019/20 Миранчук забил за «Локомотив» семь голов за восемь игр. В трех матчах его голы были победными, еще в двух они принесли «Локомотиву» ничьи.
🚂 Общий вклад Миранчука в голевую статистику «Локо» в конце сезона: семь голов из девяти командных. Могло быть больше, но Миранчук смазал пенальти против «Сочи».
🚂 Миранчук раскрылся именно при Николиче: инициативный, бьет все пенальти, постоянно забивает. За часть сезона при Семине Миранчук забил только пять голов.
🚂 Общая статистика Миранчука за прошлый сезон: 27 матчей, 12 голов, 5 ассистов. 7 голов у него с пенальти, хотя до этого Миранчук никогда не забивал пенальти в РПЛ.
🚂 Миранчук и Крыховяк вместе стали лучшими игроками сезона-2019/20 в «Локомотиве».
🚂 Старт нового сезона – опять бесконечное доминирование Миранчука. Из трех голов «Локомотива» он забил два. Особенно красивым получился победный «Краснодару» (1:0).
Василий Кикнадзе подтверждал, что скоро все может закончиться. Он дал 60% на уход Миранчука из «Локомотива» уже этим летом. Николич признает его важность: «Мы на него рассчитываем – Алексей с нами. Он – один из лучших российских игроков. Если у него будет возможность сыграть в хорошем европейском клубе – отлично. Если нет – он наш игрок».
«Я нахожусь в «Локомотиве», я счастлив, я хочу играть в футбол, хочу помогать нам всем, выступать в Лиге чемпионов. Есть недовольство вторыми местами», – так Миранчук говорил в августе. Перед этим о его возможном отъезде в Европу высказался даже Станислав Черчесов – сказал, что такой переход мог бы стать для Миранчука следующим шагом.
Куда может уйти Миранчук?
- На Миранчука есть три основных претендента в Серии А: «Ювентус», «Аталанта» и «Милан». С «Ювентусом» и «Миланом» еще зимой были предварительные переговоры, но тогда трансфер не состоялся.
- SportMediaset пишет, что «Аталанта» дает за Миранчука 15 миллионов евро. В сделке будут и дополнительные бонусы. Журналист «СЭ» Вячеслав Короткин рассказывает в телеграм-канале, что Миранчуку такой вариант не нравится.
- «Милан» по-прежнему остается главной возможностью для Миранчука в Европе. Туда хочет он сам, а факт возможной сделки подтверждал авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. «Милан» хочет включить в нее Рикардо Родригеса.
- У Миранчука нет вариантов с переходом в другой клуб из России. На него уже несколько лет претендовал «Зенит», но сам Миранчук предпочитает трансфер в Европу. Об этом он говорил еще в ноябре 2019-го.
Что пишут фанаты:
Ох, не тянет Лешку в Европу. Чванится больно много. "Аталанта" ему не нрав, "Сампдория" не нрав. Ему "Баварию" сразу подавай!
В интернете есть шутка:
Миранчук не пройдет медобследование для нового клуба из-за травмы спины, которую он получил, когда весь год тащил на себе Локо