Миранчук – 🔥. Забивает почти все голы «Локомотива» и готовится к трансферу в Европу

Что сейчас делает Миранчук:

🚂 В конце сезона-2019/20 Миранчук забил за «Локомотив» семь голов за восемь игр. В трех матчах его голы были победными, еще в двух они принесли «Локомотиву» ничьи.

🚂 Общий вклад Миранчука в голевую статистику «Локо» в конце сезона: семь голов из девяти командных. Могло быть больше, но Миранчук смазал пенальти против «Сочи».

🚂 Миранчук раскрылся именно при Николиче: инициативный, бьет все пенальти, постоянно забивает. За часть сезона при Семине Миранчук забил только пять голов.

🚂 Общая статистика Миранчука за прошлый сезон: 27 матчей, 12 голов, 5 ассистов. 7 голов у него с пенальти, хотя до этого Миранчук никогда не забивал пенальти в РПЛ.

🚂 Миранчук и Крыховяк вместе стали лучшими игроками сезона-2019/20 в «Локомотиве».

🚂 Старт нового сезона – опять бесконечное доминирование Миранчука. Из трех голов «Локомотива» он забил два. Особенно красивым получился победный «Краснодару» (1:0).