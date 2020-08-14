Уфа
РПЛ
Футбол
Ловро Бизяк
Арсенал Тула
Поделиться:
Комментарии:
0
#Уфа #РПЛ #Футбол #Арсенал Тула #Ловро Бизяк

Гол затылком, удаления братьев и суперэффективная замена – так «Уфа» выиграла в Туле

14 августа, 20:12

РПЛ

Во втором туре РПЛ «Арсенал» принимал «Уфу». В первом тайме хозяева были гораздо лучше соперника:

  • В самом начале много трудился Беленов – вытаскивал опаснейшие удары Ткачева и Луценко.
  • На 27-й минуте не справился и он – Луценко четко вбил головой. 1:0.
  • Луценко снова имел отличный момент, а потом еще и Чаушич с Лесовым вполне могли удвоить счет.

Статистика красноречива. Подавляющее преимущество у «Арсенала»:

А счет 1:1. Кротов забил затылком в самом конце, вообще не глядя на ворота. Редкий гол:

По такому матчу было бы легко предположить, что «Арсенал» дожмет после перерыва. Ловре Бизяк не позволил – он вышел на замену Кротову и за девять минут организовал два гола.

Сначала выложил мяч под удар Голубеву, который и вогнал его в ворота:

А потом заработал пенальти и сам же его реализовал – 3:1 в пользу «Уфы».

Удивительные события на этом не закончились. Кингс Кангва забил супергол, а в конце удалился не только он, но и его брат Эванс – оба за две желтые карточки. Так «Арсенал» заканчивал матч восемью полевыми игроками.

«Арсенал» проиграл «Уфе» 2:3 – впервые за три года, до этого было три победы и две ничьи. У «Уфы» второй тур сложился лучше, чем в прошлом сезоне – тогда тоже был счет 2:3, только «Уфа» проиграла «Краснодару», хотя и вела 2:0.

Сюжеты прошлого тура
«Они всех считают идиотами». Слуцкий против судей – удалился и заговорил
Новый герой «Локо» любит играть с «Рубином»: за три матча – дебют, три ассиста и заработанный пенальти
У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней
Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уфа
#РПЛ
#Футбол
#Арсенал Тула
#Ловро Бизяк