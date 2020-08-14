Гол затылком, удаления братьев и суперэффективная замена – так «Уфа» выиграла в Туле

А потом заработал пенальти и сам же его реализовал – 3:1 в пользу «Уфы».

Удивительные события на этом не закончились. Кингс Кангва забил супергол, а в конце удалился не только он, но и его брат Эванс – оба за две желтые карточки. Так «Арсенал» заканчивал матч восемью полевыми игроками.

«Арсенал» проиграл «Уфе» 2:3 – впервые за три года, до этого было три победы и две ничьи. У «Уфы» второй тур сложился лучше, чем в прошлом сезоне – тогда тоже был счет 2:3, только «Уфа» проиграла «Краснодару», хотя и вела 2:0.