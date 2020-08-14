Гол затылком, удаления братьев и суперэффективная замена – так «Уфа» выиграла в Туле
Во втором туре РПЛ «Арсенал» принимал «Уфу». В первом тайме хозяева были гораздо лучше соперника:
- В самом начале много трудился Беленов – вытаскивал опаснейшие удары Ткачева и Луценко.
- На 27-й минуте не справился и он – Луценко четко вбил головой. 1:0.
- Луценко снова имел отличный момент, а потом еще и Чаушич с Лесовым вполне могли удвоить счет.
Статистика красноречива. Подавляющее преимущество у «Арсенала»:
А счет 1:1. Кротов забил затылком в самом конце, вообще не глядя на ворота. Редкий гол:
По такому матчу было бы легко предположить, что «Арсенал» дожмет после перерыва. Ловре Бизяк не позволил – он вышел на замену Кротову и за девять минут организовал два гола.
Сначала выложил мяч под удар Голубеву, который и вогнал его в ворота:
А потом заработал пенальти и сам же его реализовал – 3:1 в пользу «Уфы».
Удивительные события на этом не закончились. Кингс Кангва забил супергол, а в конце удалился не только он, но и его брат Эванс – оба за две желтые карточки. Так «Арсенал» заканчивал матч восемью полевыми игроками.
«Арсенал» проиграл «Уфе» 2:3 – впервые за три года, до этого было три победы и две ничьи. У «Уфы» второй тур сложился лучше, чем в прошлом сезоне – тогда тоже был счет 2:3, только «Уфа» проиграла «Краснодару», хотя и вела 2:0.