«Они всех считают идиотами». Слуцкий против судей – удалился и заговорил

Продолжение было после матча. Речь Слуцкого:

«Я давал интервью для «Спорт-Экспресса», где привлек вопросы к проблеме судейства, просил просто объяснить какие-то вещи, которые происходят. Мы направили письмо перед сезоном, где просили прислать нам арбитра и объяснить, как работает ВАР, в каких случаях назначается пенальти.

Вчера на моей памяти впервые судьи стали объяснять. Я умоляю вас, всю общественность, болельщиков. Сегодня мало того, что он не назначил пенальти при счете 1:0, когда я спросил, что произошло, он говорит, что пенальти, на его взгляд, не было, говорил после перерыва, когда просмотрел несколько моментов.

То есть мы все видим один эпизод, он видит другой. И что это – предвзятость или низкая квалификация – я не знаю. Судьям дали уже ВАР, посадили арбитров туда, и все смотрят миллион повторов, и все равно ошибки, которые с трибуны люди видели.

Мне арбитр объясняет: «Если вы в динамики посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного разворота… то есть они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя, как считают нужным, ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. Потом они начинают говорить о том, что люди не в курсе, как работает ВАР. Конечно, не в курсе, потому что вы не объяснили.