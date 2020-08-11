«Они всех считают идиотами». Слуцкий против судей – удалился и заговорил
«Рубин» проиграл «Локомотиву» 0:2, пропустив дважды в первом тайме. Во втором играл уже без главного тренера.
Леонид Слуцкий поругался с арбитром Сергеем Ивановым в перерыве. По информации «Бизнес Online», Слуцкий назвал работу судей непрофессиональной, а Иванов ответил: «Можете не выходить на второй тайм».
Слуцкий вышел и перед началом второго тайма долго высказывал претензии Иванову. Тот выслушал, затем высветил красную карточку, и эпизод закончился.
Продолжение было после матча. Речь Слуцкого:
«Я давал интервью для «Спорт-Экспресса», где привлек вопросы к проблеме судейства, просил просто объяснить какие-то вещи, которые происходят. Мы направили письмо перед сезоном, где просили прислать нам арбитра и объяснить, как работает ВАР, в каких случаях назначается пенальти.
Вчера на моей памяти впервые судьи стали объяснять. Я умоляю вас, всю общественность, болельщиков. Сегодня мало того, что он не назначил пенальти при счете 1:0, когда я спросил, что произошло, он говорит, что пенальти, на его взгляд, не было, говорил после перерыва, когда просмотрел несколько моментов.
То есть мы все видим один эпизод, он видит другой. И что это – предвзятость или низкая квалификация – я не знаю. Судьям дали уже ВАР, посадили арбитров туда, и все смотрят миллион повторов, и все равно ошибки, которые с трибуны люди видели.
Мне арбитр объясняет: «Если вы в динамики посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного разворота… то есть они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя, как считают нужным, ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. Потом они начинают говорить о том, что люди не в курсе, как работает ВАР. Конечно, не в курсе, потому что вы не объяснили.
Бумагу отправили, внимание привлекли, задали миллион вопросов. Что вчера говорили по «Спартаку» – я был просто в шоке. Никто не отвечает на прямые вопросы, все говорят уклончиво, не хотят вступить в прямое противостояние с Кашшаи, потому что, видите ли, он сказал, что пенальти не было.
И все говорят: «Люди, одумайтесь». Вы будьте ближе к людям, вы спокойно объясняйте свои решения.
Если не было пенальти – ладно. Если нападающий проталкивает мяч в штрафной, его цепляет вратарь, и это не пенальти, может, правила изменились. Опять же – поставьте нас в известность.
Я хочу привлечь внимание к проблеме арбитров дополнительно, хочу, чтобы это было не только с участием больших клубов, мы тоже хотим играть в футбол, тоже хотим, чтобы нам объясняли, тоже хотим честного и объективного судейства».
Все эмоции:
Вот эпизод, который возмутил Слуцкого. При счете 0:1 Игнатьев упал в штрафной «Локомотива», но судья не поставил пенальти:
А «Рубин» поглумился над судьей после матча:
Достало это нытье по судейству ото всех