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За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
«Спартак» и «Сочи» сыграли со счетом 2:2. В этой игре «Сочи» бил два пенальти, которые поставил судья Василий Казарцев. ВАР не отменил оба его решения, хотя пенальти были спорными. Леонид Федун уже сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата. Доменико Тедеско просто повторял, что не знает, почему против «Спартака» принимаются такие решения.
Как все было
Первый пенальти. В этом моменте игроки вместе тянулись за мячом, но судья разглядел нарушение со стороны Маслова. Так это было в динамике:
Чуть ближе:
Второй пенальти. Игрок «Сочи» успел пробить по воротам. Уже после этого удара он столкнулся с Жиго. Судья увидел нарушение именно от Жиго:
Этот момент со всех сторон:
Что говорят вокруг этих пенальти
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сразу сказал в эфире «Матч ТВ», что пенальти закономерные. Он объяснил, что мнение судьи в этой ситуации имеет решающую роль. ВАР его решения не отменил, поэтому все верно.
В других местах все серьезнее. «СЭ» пишет, что глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц задумался об отставке. Дюков назначил его на эту должность в ноябре 2019 года. Главная цель в работе Хачатурянца – положительные изменения в российском судействе. Вместо этого – скандалы.
Бывший арбитр Сергей Хусаинов уже высказал мнение, что в обоих случаях Василий Казарцев ошибся: «Это просто низкая квалификация Казарцева и ВАРовца. Судя по этому матчу, Казарцев вообще не разбирается, что такое единоборство. Просто фундаментально не понимает сути вопроса».
Чем интересен Василий Казарцев
Василий Казарцев до этого работал на восьми матчах «Спартака». Команда выиграла только два из них. Первую игру с участием «Спартака» Казарцев судил еще в 2012 году – тогда была ничья с «Волгой». Единственное пересечение Казарцева и «Спартака» в прошлом сезоне было в феврале. В том матче «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счетом 3:1.
«Мы выполняем работу вне зависимости от того, кто выходит на поле: красные, белые, синие или зеленые. Есть две команды и одни правила, которые, к сожалению, не все знают. Даже игроки на поле», – говорил Казарцев перед матчем «Спартака» и «Сочи». Тогда его спросили о дополнительном давлении на судью в играх с участием «Спартака».
Когда «Спартак» играл с «Оренбургом», Казарцев показывал желтую карточку Тедеско. Участвовал он и в скандалах вокруг других матчей РПЛ. В 2019-м Казарцев принял спорные решения в игре «Оренбурга» и «Крыльев». После матча между командами началась потасовка. Тогда Александр Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку.
«Спартак» считает, что судьи испортили команде прошлый сезон
Были шутки на тему судейства:
И выступление Газизова, когда Виктор Кашшаи в эфире «Матч ТВ» разъяснял спорные моменты по всем играм: «Мой мотив – глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все».