За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»

«Спартак» и «Сочи» сыграли со счетом 2:2. В этой игре «Сочи» бил два пенальти, которые поставил судья Василий Казарцев. ВАР не отменил оба его решения, хотя пенальти были спорными. Леонид Федун уже сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата. Доменико Тедеско просто повторял, что не знает, почему против «Спартака» принимаются такие решения.

Как все было

Первый пенальти. В этом моменте игроки вместе тянулись за мячом, но судья разглядел нарушение со стороны Маслова. Так это было в динамике: