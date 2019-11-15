Судейский комитет РФС возглавил гендиректор «Сбербанк Капитал». Егоров пока не уволен
Президент РФС Александр Дюков сообщил об изменениях на посту главы судейского комитета. Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова.
«Сегодня приняты два решения. Первое. Поддержать концепцию развития судейства. Второе. Назначение нового руководителя судейского комитета. С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета», – сообщил Дюков.
Что такое судейский комитет, каковы его функции?
Исходя из информации на сайте РФС, основные функции следующие:
- Развитие судейства и инспектирования;
- Поиск, обучение, подготовка, воспитание футбольных судей и инспекторов, проводящих соревнования различного уровня;
- Обобщение отечественного и зарубежного опыта в целях улучшения качества судейства и инспектирования соревнований, подготовки футбольных арбитров;
- Развитие связей и международного сотрудничества с судейскими организациями других стран, разработка документов, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов судей и инспекторов.
Что известно про назначение Хачатурянца?
По информации журналиста Василия Конова, реформа состоялась по инициативе Евгения Гинера, который вместе с Максимом Митрофановым и большой командой занимался ее основными положениями.
Однако сейчас в записи телеграмм-канала Конова нет данных о Гинере.
Кто такой Хачатурянц?
51-летний Ашот Хачатурянц – генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал» с 2008 года. В 1991-м он закончил институт нефти и газа имени Губкина, работал в «Газэкспорте», развивал свой нефтетрейдинговый бизнес.
В 2001-м стал главой департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, затем четыре года был начальником Управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.
Почему перестал заниматься бизнесом? «Дальнейший рост был ограничен, так как значительную долю рынка занимали крупные и гораздо более сильные игроки, – рассказал Хачатурянц десять лет назад. – Я был молод, и мне нужен был драйв, что-то новое. Драйв, в хорошем смысле, является моей движущей силой в жизни. Мне всегда было интересно, как работает государственная машина, особенно в ситуации, когда на государственную службу приходят интересные люди с новым взглядом, такие, как, например, Герман Греф. Работа с такими людьми сразу захватывает».
Хачатурянц входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть». У него есть орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
«Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», – сообщил Дюков.
А где здесь про судейство?
Пока что известно лишь одно: Хачатурянц стал членом судейского комитета РФС в июне 2019 года. Зато есть немного про спорт из интервью: «Я с девяти лет занимался горными лыжами и футболом. Играл в свое время за сборную города по футболу. Но сейчас времени на спорт нет. Работаю по 14-16 часов в сутки».
Кроме того, Хачатурянц был заместителем Владимира Проничева в центральном совете общества «Динамо».
Но почему именно он?
Минувшим летом, когда Хачатурянц стал членом судейского комитета, представитель РФС рассказал «Спорт-Экспрессу», как был сделан выбор:
«Ашот Хачатурянц – представитель бизнеса, имеющий большой управленческий опыт. Практика включения в Комитеты и комиссии РФС представителей бизнес-структур имела место и раньше, так как их опыт положительно сказывается на развитии футбола. В РФС сейчас анализируют и рассматривают возможность реформирования разных направлений в системе футбола. Говорить о конкретных решениях преждевременно».
В публикации предположили, что судейский комитет и департамент судейства и инспектирования будут объединены позже, но ответ был таким: «Объединение невозможно, так как у них различные функции».
А что будет с Егоровым?
Александр Егоров пока занимает пост главы департамента судейства и инспектирования. В последнее время из-за множества судейских ошибок именно кандидатура Егорова вызывала вопросы у руководителей клубов. Дюков сообщил, что сейчас кардинального решения не принято:
«Егорову дали время до конца текущего года повысить качество судейства и снизить количество ошибок. В конце года подведем итоги и примем решение. Очень много негатива, много вопросов к Егорову. Но не он выходит на поле со свистком».
Что еще произошло?
Раскритикованного за работу в последних двух матчах («Зенит» – ЦСКА, «Оренбург» – «Уфа») Михаила Вилкова в ближайшее время мы не увидим.
«Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры», – заявил Дюков.