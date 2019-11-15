Судейский комитет РФС возглавил гендиректор «Сбербанк Капитал». Егоров пока не уволен

Что такое судейский комитет, каковы его функции?

Исходя из информации на сайте РФС, основные функции следующие:

Развитие судейства и инспектирования;

Поиск, обучение, подготовка, воспитание футбольных судей и инспекторов, проводящих соревнования различного уровня;

Обобщение отечественного и зарубежного опыта в целях улучшения качества судейства и инспектирования соревнований, подготовки футбольных арбитров;

Развитие связей и международного сотрудничества с судейскими организациями других стран, разработка документов, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов судей и инспекторов.

Что известно про назначение Хачатурянца?

По информации журналиста Василия Конова, реформа состоялась по инициативе Евгения Гинера, который вместе с Максимом Митрофановым и большой командой занимался ее основными положениями.

Однако сейчас в записи телеграмм-канала Конова нет данных о Гинере.

Кто такой Хачатурянц?

51-летний Ашот Хачатурянц – генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал» с 2008 года. В 1991-м он закончил институт нефти и газа имени Губкина, работал в «Газэкспорте», развивал свой нефтетрейдинговый бизнес.

В 2001-м стал главой департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, затем четыре года был начальником Управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.

Почему перестал заниматься бизнесом? «Дальнейший рост был ограничен, так как значительную долю рынка занимали крупные и гораздо более сильные игроки, – рассказал Хачатурянц десять лет назад. – Я был молод, и мне нужен был драйв, что-то новое. Драйв, в хорошем смысле, является моей движущей силой в жизни. Мне всегда было интересно, как работает государственная машина, особенно в ситуации, когда на государственную службу приходят интересные люди с новым взглядом, такие, как, например, Герман Греф. Работа с такими людьми сразу захватывает».

Хачатурянц входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть». У него есть орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», – сообщил Дюков.