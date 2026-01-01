Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Судья
Ашот Хачатурянц
Поделиться:
Ашот Хачатурянц
Дата рождения
25 мая 1968 г.
Факт
В 2021 году безальтернативно победил на выборах президента РПЛ
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Хачатурянц после назначения президентом РПЛ сохранит пост в экспертно-судейской комиссии
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Новый глава РПЛ Хачатурянц анонсировал решение по формату лиги к марту. Клубы обсуждают четыре варианта
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
#Василий Казарцев
Футбол
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
#РПЛ
Все новости
Материалы
Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
#Александр Алаев
Что президент РПЛ Хачатурянц сделал за семь месяцев
#Ашот Хачатурянц
Новый президент РПЛ Хачатурянц в «Коммент.Шоу»: зарплата в 20 тысяч рублей, хочет 18 команд в лиге, связан с постановкой «Мастера и Маргариты»
#Ашот Хачатурянц
Первое выступление нового президента РПЛ: продолжит управлять судьями, лимит не отменится, подростки не следят за РПЛ (хотя играют в футбол)
#Ашот Хачатурянц
Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
#Ашот Хачатурянц
Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой
#Ашот Хачатурянц
Все материалы