Ашот Хачатурянц

Дата рождения
25 мая 1968 г.
Факт
В 2021 году безальтернативно победил на выборах президента РПЛ
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Футбол
Хачатурянц после назначения президентом РПЛ сохранит пост в экспертно-судейской комиссии
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Новый глава РПЛ Хачатурянц анонсировал решение по формату лиги к марту. Клубы обсуждают четыре варианта
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
#Василий Казарцев
Футбол
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
#РПЛ
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Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
#Александр Алаев
Что президент РПЛ Хачатурянц сделал за семь месяцев
#Ашот Хачатурянц
Новый президент РПЛ Хачатурянц в «Коммент.Шоу»: зарплата в 20 тысяч рублей, хочет 18 команд в лиге, связан с постановкой «Мастера и Маргариты»
#Ашот Хачатурянц
Первое выступление нового президента РПЛ: продолжит управлять судьями, лимит не отменится, подростки не следят за РПЛ (хотя играют в футбол)
#Ашот Хачатурянц
Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
#Ашот Хачатурянц
Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой
#Ашот Хачатурянц
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