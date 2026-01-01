Ашот Хачатурянц

Дата рождения
25 мая 1968 г.
Факт
В 2021 году безальтернативно победил на выборах президента РПЛ
Лента
Материалы
Новости
Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
#Александр Алаев
Что президент РПЛ Хачатурянц сделал за семь месяцев
#Ашот Хачатурянц
Новый президент РПЛ Хачатурянц в «Коммент.Шоу»: зарплата в 20 тысяч рублей, хочет 18 команд в лиге, связан с постановкой «Мастера и Маргариты»
#Ашот Хачатурянц
Первое выступление нового президента РПЛ: продолжит управлять судьями, лимит не отменится, подростки не следят за РПЛ (хотя играют в футбол)
#Ашот Хачатурянц
Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
#Ашот Хачатурянц
Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой
#Ашот Хачатурянц
Судейский комитет РФС возглавил гендиректор «Сбербанк Капитал». Егоров пока не уволен
#РФС