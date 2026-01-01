Ашот Хачатурянц

Дата рождения
25 мая 1968 г.
Факт
В 2021 году безальтернативно победил на выборах президента РПЛ
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Футбол
Хачатурянц после назначения президентом РПЛ сохранит пост в экспертно-судейской комиссии
#Ашот Хачатурянц
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Футбол
Новый глава РПЛ Хачатурянц анонсировал решение по формату лиги к марту. Клубы обсуждают четыре варианта
#Ашот Хачатурянц
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Футбол
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
#Василий Казарцев
Футбол
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
#РПЛ
Футбол
Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Шесть клубов РПЛ поддержали главу судейского комитета РФС. Он пожизненно отстранил арбитра из-за ошибок
#РПЛ
Футбол
Вилков и Безбородов не будут судить матчи РПЛ до конца года
#РПЛ