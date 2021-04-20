Шесть клубов РПЛ поддержали главу судейского комитета РФС. Он пожизненно отстранил арбитра из-за ошибок

«Ростов», «Спартак», ЦСКА, «Рубин», «Краснодар», «Ахмат» выпустили заявления в поддержку Ашота Хачатурянца – главы судейского комитета РФС.

Пресс-релизы появились на следующий день после резонансного отстранения арбитра Михаила Вилкова. В заявлениях клубов прямо не сказано, что именно ситуация с Вилковым стала поводом для их заявлений. Команды пишут только о поддержке «жестких мер» и политики Хачатурянца, но не уточняют, о чем именно речь.

«Ростов»: «За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС». «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем».

«Спартак»: «Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе».

ЦСКА: « ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации».

«Рубин»: «Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка».

«Краснодар»: «Считаем, что последовательная линия поведения судейского комитета на дистанции приведет к росту квалификации российских судей. Мы надеемся и уверены, что Ашот Рафаилович будет тверд и последователен в улучшении качества судейства».

«Ахмат»: «Ахмат» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу Ашоту Рафаиловичу в искренних намерениях добиться прогресса в вопросе наведения порядка в судействе в нашем футболе.

Вилков пожизненно отстранен от работы на всех футбольных матчах. Хачатурянц говорил, что сам принял это решение. Поводом стал матч «Локомотив» – «Ростов» (4:1), на котором работал Вилков.

В этой игре он назначил пенальти в пользу «Локомотива» и потом показал красную карточку игроку «Ростова». Эти решения обсуждались в соцсетях и СМИ, а эксперты критиковали их.

Вилкова уже отстраняли на девять матчей в 2020 году за утрату доверия. «Я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него», – говорил Хачатурянц.

UPD: в материал добавлены заявления «Краснодара» и «Ахмата». Заголовок обновлен.